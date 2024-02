'Pollo' Briseño sobre 'extranjeros' en Chivas: "No nos afecta; es un tema para subir rating"

Cade Cowell llegó a Chivas para el Clausura 2024 con gran controversia, pues el atacante no nació en México. Ante las críticas hacia El Rebaño por jugar con futbolistas no nacidos en territorio mexicano, Antonio 'Pollo' Briseño, defensa del club, afirma que eso no afecta en el interior del Guadalajara.

En una entrevista para TUDN, Briseño aseguró que la polémica surgida en torno al fichaje de Cade no la toman en cuenta. Asimismo, afirma que esta controversia solo es para que suban los ratings en programas deportivos y medios de comunicación.

“La verdad no nos interesa eso. Es un tema más controversial para que la gente empiece a comentar, los comentaristas digan cosas, el rating suba. Sabemos que son mexicanos, mexicanos de nacimiento. Es algo que a nosotros no nos afecta, es algo que más bien haya polémica en las mesas de debate, nada más por eso y sabemos de qué somos capaces como grupo", expresó Antonio.

Aunque aseguró que no afecta dentro del vestuario, Briseño señaló que tienen "ese detalle" de no haber nacido en México, sin embargo, remarcó que son jugadores que aportan mucho para el equipo.

"Son grandes jugadores que entre comillas tienen ese detalle que dicen que no son mexicanos, pero lo vemos de tal manera que nos vienen a ayudar, aportan, suman, son tipos humildes, trabajadores”, comentó.

Por último, aún con ese tema sobre los 'extranjeros en Chivas', el 'Pollo' remarcó que en lugar de afectar, les ayuda a unificar al equipo a través de bromas.

“Son cosas que pasan fuera, pero sí llega, se hace broma de lo que llega, de lo que se dice. Las redes sociales te tienen tan cerca de todas las noticias y se llegan a tocar cualquier punto, pero con la experiencia que tenemos no dejamos que se nos toquen esas fibras sensibles", sentenció.

