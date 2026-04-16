¡Espeluznante! Exvicegobernador de Virginia mata a su esposa y luego se quita la vida

Un hecho que ha causado conmoción en Estados Unidos ocurrió este jueves, luego de que el exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, fuera señalado como responsable de la muerte de su esposa antes de quitarse la vida, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.

Ambos fueron hallados sin vida en su domicilio ubicado en Annandale, en el norte de Virginia, después de que el hijo adolescente de la pareja realizara una llamada al 911 poco después de la medianoche, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el lugar.

Uno de los hijos de la pareja fue quien llamó al 911 y así fue como las autoridades llegaron a la casa del político / FB: @justin.fairfax.2025

Investigan posible detonante

Según explicó el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, la pareja atravesaba un proceso de divorcio y el exfuncionario había sido notificado recientemente sobre la fecha de su próxima comparecencia ante un tribunal, lo que podría haber influido en los hechos.

"Quizá esa fue la gota que derramó el vaso. Los detectives averiguarán si eso condujo a esta tragedia”, afirmó el jefe de policía.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión qué ocurrió dentro del domicilio y esclarecer las circunstancias que llevaron a este desenlace.

Las autoridades creen que una notificación de divorcio fue la causante del detonante de violencia hacía su esposa / FB: @justin.fairfax.2025

De figura política a caída pública

Justin Fairfax fue en su momento una figura relevante dentro del Partido Demócrata y llegó a ser considerado una de las promesas políticas en ascenso. Incluso, en 2019, su nombre tomó relevancia cuando parecía posible que asumiera la gubernatura de Virginia en medio de una crisis política.

Sin embargo, su carrera se vio seriamente afectada tras ser acusado de agresión sexual por dos mujeres, señalamientos que él negó en todo momento, asegurando que los encuentros fueron consensuados.

La relación entre los esposos no iba nada bien pero sus problemas no los dieron a conocer públicamente / FB: @justin.fairfax.2025

Un pasado marcado por polémica

De acuerdo con los reportes, Vanessa Tyson acusó a Fairfax de haberla obligado a practicarle sexo oral en 2004 durante la Convención Nacional Demócrata en Boston, mientras que Meredith Watson lo señaló por una presunta violación ocurrida en el año 2000, cuando ambos eran estudiantes universitarios.

Ambas mujeres decidieron hacer públicas sus denuncias, lo que generó presión para que el político renunciara, aunque él rechazó dichas solicitudes y defendió su postura.

Posteriormente, Fairfax intentó retomar su carrera política al buscar la gubernatura, pero su aspiración no prosperó tras el rechazo dentro del propio Partido Demócrata.

Justin Fairfax enfrentó acusaciones por violencia y agresión sexual contra dos mujeres / FB: @justin.fairfax.2025

Un caso que sacude a la opinión pública

La muerte de Fairfax y su esposa, la doctora Cerina Fairfax, quien dirigía una clínica dental familiar, ha generado impacto tanto en el ámbito político como social en Estados Unidos, al tratarse de una figura pública con un historial polémico.