Estos estados de México buscarán prohibir a menores el uso de redes sociales

El uso de redes sociales por menores de edad podría enfrentar nuevas restricciones en México, luego de que autoridades de CDMX, Estado de México y León comenzaran a analizar medidas para limitar su acceso.

La propuesta surge en medio de preocupaciones sobre los efectos que estas plataformas pueden tener en niñas, niños y adolescentes, especialmente en temas relacionados con la salud mental, seguridad digital y exposición a riesgos.

De acuerdo con la información disponible, los gobiernos locales buscan establecer mecanismos que regulen el uso de estas plataformas, con el objetivo de proteger a los menores ante contenidos inapropiados o situaciones de vulnerabilidad.

El uso de redes sociales en jóvenes está bajo revisión en varias entidades./ Pixabay

¿Qué se propone sobre redes sociales para menores?

Entre las acciones que se analizan está la posibilidad de restringir o prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad, aunque aún no se han definido todos los detalles sobre cómo se implementaría esta medida.

La iniciativa forma parte de una discusión más amplia sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana, particularmente en jóvenes que pasan gran parte de su tiempo conectados a dispositivos móviles.

Las autoridades también consideran la importancia de establecer lineamientos claros para el uso responsable de plataformas digitales, así como reforzar la supervisión por parte de padres o tutores.

Especialistas advierten sobre efectos del uso excesivo de redes sociales./ Pixabay

¿Por qué buscan limitar redes sociales en menores?

El debate se centra en los riesgos asociados al uso excesivo de redes sociales, como el ciberacoso, la exposición a contenidos dañinos y problemas emocionales.

Especialistas han advertido que el acceso sin supervisión puede afectar el desarrollo de los menores, por lo que distintas entidades buscan adelantarse con medidas preventivas.

Aunque la propuesta aún se encuentra en análisis, ha generado diversas reacciones entre usuarios, quienes debaten sobre la viabilidad de aplicar este tipo de restricciones en un entorno digital cada vez más presente en la vida diaria.

Por ahora, no existe una decisión final, pero el tema continúa avanzando en la agenda pública, lo que podría derivar en cambios importantes sobre cómo los menores interactúan con las redes sociales en México.