Peaky Blinders final explicado qué significa El hombre inmortal y el destino de Tommy Shelby

El final de Peaky Blinders El hombre inmortal marca un giro definitivo en la historia de Tommy Shelby, uno de los personajes más icónicos de la televisión moderna. A diferencia de lo que muchos esperaban, el cierre no apuesta por la redención total, sino por un desenlace trágico cargado de simbolismo.

Desde el inicio de la película, Tommy aparece como un hombre distinto. Alejado del poder, viviendo en soledad y acompañado únicamente por los recuerdos de su pasado, el personaje intenta mantener una vida tranquila mientras escribe sus memorias.

Sin embargo, la calma se rompe cuando descubre que su hijo Duke, quien ahora lidera a los Peaky Blinders, ha tomado decisiones que lo acercan a un peligro mayor. La falta de guía lo lleva a involucrarse con John Beckett, un simpatizante nazi que busca desestabilizar la economía británica mediante la circulación de dinero falso.

El desenlace de Peaky Blinders muestra la caída definitiva de Tommy Shelby./ Netflix

¿Qué ocurre en el final de Peaky Blinders El hombre inmortal?

El conflicto escala cuando Tommy regresa a Birmingham para enfrentar a su hijo y corregir el rumbo de la organización. Tras un enfrentamiento físico entre ambos, padre e hijo logran reconciliarse y unir fuerzas para detener el plan de Beckett.

La estrategia culmina en un enfrentamiento en un almacén, donde los Peaky Blinders ejecutan una emboscada contra los nazis. Mientras el caos se desata con explosiones y disparos, Tommy se infiltra por un túnel, en un claro reflejo de los traumas que arrastra desde la Primera Guerra Mundial.

En el momento decisivo, Tommy logra disparar y matar a Beckett, frustrando así su plan. Sin embargo, el villano alcanza a herirlo antes de morir, dejando al protagonista gravemente lesionado en medio del enfrentamiento.

Duke Shelby es quien pone fin a la vida de su padre en el final./ Netflix

¿Quién mata a Tommy Shelby y qué significa su muerte?

Aunque sobrevive al ataque inicial, Tommy queda al borde de la muerte. Es entonces cuando entra en juego uno de los elementos más simbólicos del final: la profecía que anticipaba que solo alguien cercano podría acabar con él.

En sus últimos momentos, Tommy pide a Duke que le dispare, aceptando su destino y cerrando el ciclo que marcó su vida. El hijo, entre dudas y dolor, cumple con la petición, convirtiéndose en quien finalmente pone fin a la vida de su padre.

El final conecta con el pasado de guerra de Tommy Shelby./ Netflix

Este desenlace refuerza una idea central en la historia: nadie externo logró derrotar a Tommy Shelby, y su final solo podía llegar a través de su propia sangre. La muerte, en este caso, no es solo física, sino también simbólica, representando el fin de una era.

El cierre se completa con un funeral gitano, en el que se despide al personaje bajo un tono solemne, marcando el final de su legado dentro del universo de la serie.

Tommy Shelby logra matar a John Beckett antes de su muerte./ Netflix