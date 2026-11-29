Santiago Núñez, Edwuin Cetré, Alexis Castro y Leandro González Pírez tuvieron pasado en el futbol mexicano

La final de la Copa Libertadores 2026 dejó una historia particular para el futbol mexicano. Estudiantes de La Plata cayó 1-0 ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo y entre los futbolistas que se quedaron sin levantar el trofeo aparecen cuatro jugadores que tuvieron pasado en la Liga MX, con Santos Laguna y Xolos de Tijuana.

Santiago Núñez, Edwuin Cetré, Alexis Castro y Leandro González Pírez formaron parte del equipo argentino que disputó la definición continental. Los cuatro tuvieron participación durante el encuentro, aunque no pudieron evitar que el conjunto brasileño se quedara con el campeonato gracias al tanto de Ramón Sosa al minuto 52.

¿Quiénes son los exjugadores de Liga MX que perdieron la final de Libertadores?

Uno de ellos es Santiago Núñez, defensor argentino que llegó a Santos Laguna en enero de 2024 procedente de Estudiantes. Durante su estancia con los Guerreros disputó 29 encuentros oficiales antes de regresar al futbol argentino. En la final ante Palmeiras fue titular y disputó todo el encuentro.

Otro elemento con pasado en el conjunto lagunero es Edwuin Cetré. El colombiano tuvo una primera experiencia en México con Santos, donde registró apariciones en los torneos 2017-18 y 2018-19, antes de continuar su carrera en el futbol sudamericano. En la definición de la Libertadores ingresó al minuto 55 y buscó ayudar a Estudiantes a conseguir el empate.

Por su parte, Alexis Castro defendió los colores de Xolos de Tijuana durante la temporada 2019-20. El mediocampista argentino llegó a la frontera como refuerzo para el Clausura 2020 y posteriormente continuó su carrera en Argentina. Frente a Palmeiras fue titular y salió de cambio en los minutos finales.

Finalmente, Leandro González Pírez también tuvo un vínculo con el equipo fronterizo. El defensor argentino llegó a Tijuana procedente del Atlanta United en enero de 2020, como parte de los movimientos de Xolos para el Clausura de aquel año. En la final continental fue titular, aunque salió de cambio al minuto 66.

Jugadores de Estudiantes de La Plata tristes por no haber conseguido la Copa Libertadores | AP

Jhon Arias, el ex de Xolos que sí levantó la Copa Libertadores

Del lado de Palmeiras también hubo una conexión con el futbol mexicano. El colombiano Jhon Arias, quien formó parte de las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana sin llegar a debutar con el primer equipo, fue titular en la final y participó en la jugada que terminó con el gol del campeonato.

El atacante encabezó la acción ofensiva al conectar de cabeza el balón que posteriormente Ramón Sosa mandó al fondo de las redes al minuto 52.