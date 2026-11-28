Ramón Sosa celebra con toda la afición de Palmeiras el gol que le da la ventaja ante Estudiantes | AP

El Verdão venció 1-0 al conjunto argentino en el Estadio Centenario de Montevideo, con un gol de Ramón Sosa

Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la Final de la Copa Libertadores 2026, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, y levantó su cuarto trofeo continental. Ramón Sosa fue el encargado de marcar la diferencia en una definición cerrada, en la que el equipo de Abel Ferreira supo aprovechar una de sus oportunidades para quedarse con la gloria.

La victoria tuvo un significado especial para el Verdão, pues el rival y el escenario recordaron la final de 1968, cuando Estudiantes se impuso en el partido de desempate y conquistó el título frente al propio Palmeiras. Casi seis décadas después, los brasileños consiguieron escribir una historia diferente en el mismo estadio.

Palmeiras tuvo las oportunidades más claras, pero Estudiantes resistió

El encuentro comenzó con mucha intensidad y con dos equipos conscientes de lo que estaba en juego. Palmeiras intentó tomar la iniciativa mediante la posesión, mientras Estudiantes apostó por un planteamiento ordenado, con presión y fuerza en los duelos para impedir que los brasileños encontraran espacios.

Las primeras aproximaciones fueron para el conjunto argentino. Al minuto 9, Guido Carrillo conectó un cabezazo que pasó cerca de la portería defendida por Carlos Miguel. Estudiantes también buscó inquietar con disparos desde fuera del área, aunque sin conseguir abrir el marcador.

Conforme avanzaron los minutos, el partido se volvió cada vez más ríspido. Leandro González Pírez recibió la primera tarjeta amarilla al 23’, mientras que la pausa de hidratación interrumpió momentáneamente el ritmo del encuentro.

La tensión aumentó pasada la media hora. Al 33’, José Manuel 'Flaco' López fue amonestado por una falta sobre Marcos Rojo y, después de la acción, se produjo un intercambio de empujones entre futbolistas de ambos equipos. Agustín Giay y Tiago Palacios también recibieron tarjeta amarilla, mientras que Rojo y el guardameta Carlos Miguel fueron sancionados poco después.

Palmeiras encontró su oportunidad más importante antes del descanso. Al minuto 44, Lucas Evangelista realizó una buena jugada por el costado izquierdo, ingresó al área y mandó un balón que terminó estrellándose en el poste después de un desvío. Ramón Sosa estuvo cerca de aprovechar el rebote, pero no consiguió concretar.

Jugadores de Palmeiras y Estudiantes hacen todo para hacerse con el balón en la Final de la Copa Libertadores | AP

Ramón Sosa marcó el gol del título para Palmeiras

Para el complemento, Abel Ferreira realizó un movimiento en su equipo con el ingreso de Arthur en lugar de Murilo. El cambio tuvo efecto rápidamente, pues Palmeiras encontró la jugada que necesitaba para romper el empate.

Al minuto 52, Arthur levantó el balón desde la izquierda y Jhon Arias apareció para prolongarlo con un cabezazo dentro del área. Ramón Sosa llegó sin marca y definió de primera con la pierna izquierda para vencer a Muslera y colocar el 1-0. La acción fue revisada por el VAR, que terminó por validar la anotación.

Ramón Sosa: El héroe para Palmeiras en la Final ante Estudiantes | AP

Estudiantes intentó reaccionar de inmediato y estuvo cerca de conseguir la igualada apenas dos minutos después. Al 54’, Guido Carrillo ensayó una espectacular chilena dentro del área, pero Carlos Miguel respondió con una gran atajada para mantener la ventaja del Verdão.

El conjunto argentino buscó adelantar sus líneas para encontrar el empate, mientras Palmeiras intentó administrar el resultado y aprovechar los espacios que dejaba su rival. La tensión se mantuvo hasta el final, pero los brasileños consiguieron conservar la diferencia en el marcador.

Con el silbatazo final, Palmeiras celebró su cuarta Copa Libertadores, después de las conquistas de 1999, 2020 y 2021. El equipo de Abel Ferreira volvió a lo más alto del continente y consiguió una revancha histórica ante Estudiantes, el mismo rival que lo había derrotado en la definición de 1968, también en el Estadio Centenario.