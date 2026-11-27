¿Qué equipo es el favorito para ganar la Copa Libertadores según las casas de apuestas?

Estadio Centenario de Montevideo, sede de la Final de la Copa Libertadores | Captura de pantalla

El Verdão llega como favorito frente a un cuadro argentino que apuesta por su solidez defensiva en el Estadio Centenario

El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario este sábado 28 de noviembre de la Final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. Para dicho encuentro, las principales casas de apuestas otorgan ventaja a la escuadra brasileña.

Según el registro de plataformas como Sportingbet, Stake y Codere, el conjunto paulista cuenta con una probabilidad cercana al 65 por ciento para levantar el trofeo. Lo anterior considerando el tiempo extra y la tanda penales, por 35 por ciento de los argentinos.

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Por otra parte, en el caso de Caliente, el triunfo de Palmeiras tiene un momio de +102, por +194 para el empate en tiempo regular. Mientras que en el caso de Estudiantes, su cuota es de +350, con lo que parte como menos favorito.

¿Cómo llegan Palmeiras y Estudiantes al partido?

El favoritismo de Palmeiras se sustenta en su volumen de ataque y en la conducción de Abel Ferreira, quien dirigirá su cuarta Final continental al frente del club en busca de su tercer título. Durante el certamen, el equipo de São Paulo anotó 17 goles y generó 21.27 goles esperados (xG) con 203 remates totales.

Jugadores de Palmeiras previo a la Final de la Copa Libertadores | AP

En el plano individual destaca el rendimiento de José Manuel "Flaco" López, con cuatro goles y cuatro asistencias. Su punto débil está en la parte baja, ya que en sus 12 presentaciones más recientes, recibió 11 goles.

Por su parte, los argumentos de Estudiantes de La Plata para sorprender es precisamente que han mostrado mejor solidez defensiva que el rival. En sus seis últimos juegos, los argentinos solo han permitido dos anotaciones, racha que tratarán de prolongar.

Jugadores de Estudiantes de La Plata en su llegada a Montevideo para la Final de la Copa Libertadores | AP

Por otra parte, los dirigidos por Alexander Medina ya sorprendieron en el torneo de la Conmebol en Semifinales. Tras mantener el empate sin goles en los dos partidos, Estudiantes eliminó en penales a Flamengo, vigente monarca de la competencia.

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