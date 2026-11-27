La Copa Libertadores se define este fin de semana y una vez más los equipos de Argentina y Brasil se enfrenarán en busca de sumar un nuevo campeonato. Palmeiras y Estudiantes se medirán este sábado en la Final del torneo continental, en un encuentro que representará el enfrentamiento 17 entre clubes de estas dos naciones por el título de la máxima competencia de clubes de Sudamérica
¿En qué estadio se jugará la Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estuadiantes de la Plata?
Brasil y Argentina en torneos sudamericanos
La rivalidad entre ambas naciones también se extiende a otras competencias internacionales. El duelo entre Palmeiras y Estudiantes será la edición número 48 de una final intercontinental entre clubes de ambos países, considerando diferentes torneos.
Hasta antes de este enfrentamiento, el balance general favorece a los equipos argentinos, que conquistaron 29 títulos, mientras que los clubes brasileños consiguieron 18 campeonatos. Entres estos títulos aparece el campeonato de Boca Juniors en la Copa Sudamericana de la semana pasada.
De las 47 finales anteriores entre clubes de ambos países, 16 correspondieron a la Copa Libertadores. Además, se disputaron diez finales de Recopa Sudamericana, seis de Supercopa, ocho de Copa Sudamericana —incluida la correspondiente a 2026—, cuatro de Copa Conmebol, una de Master de Supercopa, una de Copa de Oro y una de Copa Mercosur.
Argentina vs Brasil en Libertadores
En el caso específico de la Copa Libertadores, el historial registra 16 finales previas entre representantes de Argentina y Brasil. En esos enfrentamientos, los clubes argentinos consiguieron nueve títulos, mientras que los brasileños se quedaron con siete.
La primera Final de este tipo se disputó en 1963, cuando Santos se enfrentó a Boca Juniors. El conjunto brasileño se quedó con el título después de ganar la serie con marcadores de 3-2 y 2-1.
A lo largo de las décadas, otros equipos históricos como Independiente, River Plate, Cruzeiro, São Paulo, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Gremio, Santos, Corinthians, Lanús, Flamengo y Fluminense también participaron en finales de la Libertadores entre clubes de ambas naciones.
Historial de finales de Copa Libertadores entre clubes argentinos y brasileños
1963 Santos venció a Boca Juniors
1968 Estudiantes venció a Palmeiras
1974 Independiente venció a São Paulo
1976 Cruzeiro venció a River Plate
1977 Boca Juniors venció a Cruzeiro
1984 Independiente venció a Gremio
1992 São Paulo venció a Newell's
1994 Vélez Sarsfield venció a São Paulo
2000 Boca Juniors venció a Palmeiras
2003 Boca Juniors venció a Santos
2007 Boca Juniors venció a Gremio
2009 Estudiantes venció a Cruzeiro
2012 Corinthians venció a Boca Juniors
2017 Gremio venció a Lanús
2019Flamengo venció a River Plate
2023 Fluminense venció a Boca Juniors