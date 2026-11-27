Copa Libertadores: ¿Cuántas finales han disputado equipos de Argentina y Brasil y cuál es el balance?

Estudiantes y Palmeiras se verán las caras este sábado para definir al campeón del torneo más importante de Sudamérica

La Copa Libertadores se define este fin de semana y una vez más los equipos de Argentina y Brasil se enfrenarán en busca de sumar un nuevo campeonato. Palmeiras y Estudiantes se medirán este sábado en la Final del torneo continental, en un encuentro que representará el enfrentamiento 17 entre clubes de estas dos naciones por el título de la máxima competencia de clubes de Sudamérica

Brasil y Argentina en torneos sudamericanos

La rivalidad entre ambas naciones también se extiende a otras competencias internacionales. El duelo entre Palmeiras y Estudiantes será la edición número 48 de una final intercontinental entre clubes de ambos países, considerando diferentes torneos.

Hasta antes de este enfrentamiento, el balance general favorece a los equipos argentinos, que conquistaron 29 títulos, mientras que los clubes brasileños consiguieron 18 campeonatos. Entres estos títulos aparece el campeonato de Boca Juniors en la Copa Sudamericana de la semana pasada.

De las 47 finales anteriores entre clubes de ambos países, 16 correspondieron a la Copa Libertadores. Además, se disputaron diez finales de Recopa Sudamericana, seis de Supercopa, ocho de Copa Sudamericana —incluida la correspondiente a 2026—, cuatro de Copa Conmebol, una de Master de Supercopa, una de Copa de Oro y una de Copa Mercosur.

Boca Juniors campeón de la Copa Sudamericana | AP

Argentina vs Brasil en Libertadores

En el caso específico de la Copa Libertadores, el historial registra 16 finales previas entre representantes de Argentina y Brasil. En esos enfrentamientos, los clubes argentinos consiguieron nueve títulos, mientras que los brasileños se quedaron con siete.

La primera Final de este tipo se disputó en 1963, cuando Santos se enfrentó a Boca Juniors. El conjunto brasileño se quedó con el título después de ganar la serie con marcadores de 3-2 y 2-1.

Trofeo de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná | X @Libertadores

A lo largo de las décadas, otros equipos históricos como Independiente, River Plate, Cruzeiro, São Paulo, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Gremio, Santos, Corinthians, Lanús, Flamengo y Fluminense también participaron en finales de la Libertadores entre clubes de ambas naciones.

Historial de finales de Copa Libertadores entre clubes argentinos y brasileños