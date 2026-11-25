¿Cuántas Copas Libertadores ha ganado Estudiantes de La Plata? Este es el registro histórico

Jugadores de Estudiantes de La Plata en celebración en la Copa Libertadores | AP

El conjunto argentino ha conquistado cuatro veces el torneo continental, tres de ellas de manera consecutiva

Estudiantes de La Plata ha levantado la Copa Libertadores en cuatro ocasiones y buscará aumentar su palmarés cuando se enfrente a Palmeiras en la Final de la edición 2026.

El Pincha tiene una historia especial en el certamen, pues consiguió tres campeonatos consecutivos durante una de las etapas más exitosas de la institución. Su última conquista llegó en 2009, por lo que una nueva victoria significaría terminar con una espera de 17 años.

¿En qué años ganó Estudiantes de La Plata la Copa Libertadores?

El equipo argentino ha sido campeón de América en cuatro ocasiones: 1968, 1969, 1970 y 2009.

Sus primeras tres estrellas llegaron bajo la dirección técnica de Osvaldo Zubeldía. En 1968 superó a Palmeiras en una final que necesitó de un tercer partido de desempate; un año después derrotó a Nacional de Uruguay y en 1970 venció a Peñarol para completar el histórico tricampeonato.

Tuvieron que pasar 39 años para que Estudiantes volviera a conquistar el continente. En 2009, con Alejandro Sabella como entrenador y Juan Sebastián Verón como capitán, el conjunto platense derrotó 2-1 a Cruzeiro en Belo Horizonte, después de empatar sin goles en el partido de ida.

Jugadores de Estudiantes de la Plata celebrando pase a semifinales de Libertadores 2026 | AP

Estudiantes busca su quinta Copa Libertadores ante Palmeiras

La edición 2026 representa una nueva oportunidad para que el Pincha vuelva a levantar el trofeo. El rival será Palmeiras, precisamente el equipo al que venció en la final de 1968 para conseguir su primera Libertadores.

La final se disputará el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Si consigue la victoria, Estudiantes llegará a cinco títulos y se acercará a los clubes más ganadores de la historia de la competición.