El camino de México Femenil para clasificar al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Disputa del balón en el duelo entre la Selección Mexicana Femenil y Jamaica en el Estadio Victoria | IMAGO7

El Tricolor necesita vencer para asegurar su boleto directo a Brasil y mantener viva la pelea olímpica

La Selección Mexicana Femenil se juega su futuro internacional en el Campeonato Concacaf W 2026, certamen que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Houston, Texas, donde el Tricolor obtendrá su pase directo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 si logra derrotar a Haití este sábado en los Cuartos de Final.

Podría interesarte Femenil Semifinales Liga Femenil: Fechas y horarios de los partidos de Ida y Vuelta Apertura 2026

En esta competencia participan las ocho mejores selecciones de la región —sembradas según el Ranking FIFA de abril de 2026—, arrancando este viernes con los duelos de Jamaica ante Costa Rica y Estados Unidos frente a El Salvador, seguidos el sábado por Canadá contra Panamá y el compromiso de México por la gloria en el futbol femenino.

El formato del torneo establece que los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán automáticamente a las Semifinales del 1 de diciembre en el Texas Health Mansfield Stadium y amarrarán de inmediato los cuatro boletos directos de la zona para Brasil 2027.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

En caso de sufrir un tropiezo ante el cuadro caribeño, el conjunto nacional todavía tendría una segunda oportunidad al caer al Play-In del 2 de diciembre, instancia en la que los cuatro perdedores de la primera ronda pelearán por los dos cupos de Concacaf rumbo al Torneo Clasificatorio intercontinental para la justa mundialista.

¿Cuál sería el rival de México y qué necesita para clasificar a Los Ángeles 2028?

Además de repartir las plazas mundialistas, la competencia definirá a los representantes de la confederación para Los Ángeles 2028, donde los dos finalistas y el ganador del tercer lugar asegurarán su presencia en la justa veraniega.

Si México cumple con el pronóstico y supera a Haití en su debut, su rival en las Semifinales saldrá del enfrentamiento entre Canadá y Panamá, duelo clave en el que una victoria le daría al Tricolor el boleto olímpico de forma automática al instalarse en la Gran Final.

México Femenil en concentración| MEXSPORT

Incluso si el combinado azteca cayera en la antesala por el título, mantendría amplias posibilidades de asistir a la cita olímpica gracias a la condición de Estados Unidos, selección que ya tiene su lugar asegurado como país anfitrión según lo confirmado por la FIFA y el COI.