Regresa la emoción del circuito rosa con Clásico Capitalino

La Liga Femenil reanuda sus actividades tras el parón de la Fecha FIFA para disputar los encuentros de Semifinales. En la primera llave, América y Pumas protagonizarán el Clásico Capitalino iniciando con la Ida en el Estadio Olímpico Universitario el jueves 11 de diciembre a las 19:00 horas, mientras que la Vuelta sí se celebrará en el Estadio Banorte el lunes 14 de diciembre a las 19:00 horas.

Por su parte, la segunda serie entre Chivas y Rayadas tendrá su primer capítulo en el Estadio Akron el martes 9 de diciembre a las 20:07 horas. El partido decisivo para definir el otro boleto rumbo a la Gran Final se disputará el sábado 12 de diciembre a las 19:00 horas en la cancha del Estadio BBVA, cerrando así una eliminatoria de alto voltaje entre cuatro de las instituciones más competitivas del circuito rosa.

¿Cómo llegan América, Pumas, Rayadas y Chivas a las Semifinales del Apertura 2026?

En la serie capitalina, el conjunto universitario llega con el ánimo a tope tras golear 7-3 en el marcador global a las Amazonas, resultado con el que buscará alcanzar su primera Final en la historia de la liga y pelear por su primer campeonato.

Sarah Luebbert en el partido de América contra Pumas | IMAGO 7

Sin embargo, enfrente tendrá el reto más exigente del certamen al medirse ante las superlíderes del torneo y actuales campeonas, unas Águilas que buscan mantener su corona ante su afición.

Del otro lado del cuadro, Rayadas selló su clasificación luego de protagonizar una épica remontada en el partido de Vuelta frente a las Tuzas de Charlyn Corral, consolidando su protagonismo en el certamen tras haberle quitado el invicto a las azulcremas durante la Fase Regular.

Chivas vs Rayadas l MEXSPORT