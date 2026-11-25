¿Estadio Azteca o Puebla? Villacampa termina con los rumores sobre la sede de América Femenil para la Semifinal y una posible Final

El estratega azulcrema reveló cómo prepara al equipo durante la pausa por Fecha FIFA

Ante las especulaciones sobre un posible cambio de sede para cerrar la serie de Semifinales de la Liga Femenil frente a Pumas, el director técnico del América, Ángel Villacampa, descartó tajantemente que su equipo vaya a abandonar el Estadio Banorte en lo que resta de la Liguilla.

Durante su presencia este martes en los premios Victory Media, el entrenador español puso fin a la incertidumbre que generó molestia entre la afición azulcrema —luego de que en Cuartos de Final tuvieran que ceder la localía de vuelta debido al partido de la NFL— y aseguró que tanto la antesala por el título como una eventual Final se disputarán en el Coloso de Santa Úrsula.

Jugaremos en el Azteca, en nuestra casa, y no va a ser de otra manera. Yo creo que puedo adelantar que tanto semifinales como final, la jugaremos en nuestra casa.

Más allá de confirmar el recinto para el Clásico Capitalino del futbol mexicano, el timonel de las Águilas reconoció la complejidad de planificar la eliminatoria sin gran parte de su plantel debido a los llamados a selecciones nacionales. Villacampa detalló que el cuerpo técnico mantiene un trabajo específico con las jugadoras que permanecen en Coapa para no perder el fondo físico ni el enfoque táctico.

Ángel Villacampa dirigiendo al América Femenil | MEXSPORT

"Ahora nosotros lo que hacemos con las jugadoras que no han podido disfrutar o ir con sus selecciones es mantenerlas muy bien a nivel condicional, tenerlas muy preparadas y muy conectadas de lo que van a ser las semifinales, a través de los entrenamientos y también de análisis", apuntó el estratega con la esperanza de que sus seleccionadas mexicanas y extranjeras regresen sanas tras la Fecha FIFA.

¿Cuándo se juegan las Semifinales de la Liga Femenil?

El certamen rosa atraviesa actualmente una pausa obligada de tres semanas debido a la celebración del Campeonato Concacaf W, torneo donde la Selección Mexicana se jugará este fin de semana su boleto rumbo al Mundial Femenil de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Scarlett Camberos con América Femenil | IMAGO7