“Hecha de Historias”: Así es la nueva campaña de la Liga Femenil BBVA que une a los 18 clubes

Panorámica del protocolo de partido de la Liga Femenil antes del inicio del juego | FMF

La iniciativa reúne a todas sus instituciones para honrar su trayectoria y busca transformar el futbol mexicano

En el marco de una nueva etapa de consolidación, la Liga Femenil presentó oficialmente “Hecha de historias”, una campaña institucional diseñada para reconocer el camino recorrido desde la fundación del torneo y proyectar el crecimiento del talento nacional.

Se trata de una iniciativa que reunirá a los 18 clubes del circuito en una pieza audiovisual, en un hecho sin precedentes en el futbol nacional. El rodaje tuvo como sede el Estadio Olímpico Universitario, inmueble facilitado por Pumas para albergar esta colaboración conjunta.

Esta iniciativa, además, forma parte de la renovación estructural que atraviesa la competición para el Apertura 2026, torneo en el cual se comenzó el uso de la nueva denominación, la nueva identidad gráfica, así como el himno oficial y el cambio del formato de competencia.

¿Qué dijo la presidenta de la Liga Femenil?

Al respecto, la presidenta del circuito, Mariana Gutiérrez, enfatizó que este tipo de campañas buscan poner en el centro de la discusión a a jugadoras, referentes y aficionadas que han edificado el deporte. "Queremos acercar a la afición a las historias que han construido esta competencia, reconocer a nuestras referentes y, al mismo tiempo, inspirar a quienes vienen detrás".

Jugadoras de la Liga Femenil en el protocolo antes del inicio del partido | FMF

"'Hecha de Historias' marca un paso importante para la Liga: es nuestra primera campaña de marketing y, por primera vez, reúne a los 18 Clubes en una misma producción para contar quiénes somos", añadió la titular de la Liga Femenil.

Un proyecto para las futuras generaciones

Por su parte, Lucía Olvera, Directora General de Marketing y Patrocinios de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), enfatizó el propósito motivacional detrás de la iniciativa comercial. Señaló que principalmente apuntan hacia las niñas, que serán las figuras del futuro en la liga femenil.

Jugadoras de Tigres y América durante un partido de la Liga Femenil | FMF