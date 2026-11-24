En el marco de una nueva etapa de consolidación, la Liga Femenil presentó oficialmente “Hecha de historias”, una campaña institucional diseñada para reconocer el camino recorrido desde la fundación del torneo y proyectar el crecimiento del talento nacional.
Se trata de una iniciativa que reunirá a los 18 clubes del circuito en una pieza audiovisual, en un hecho sin precedentes en el futbol nacional. El rodaje tuvo como sede el Estadio Olímpico Universitario, inmueble facilitado por Pumas para albergar esta colaboración conjunta.
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Esta iniciativa, además, forma parte de la renovación estructural que atraviesa la competición para el Apertura 2026, torneo en el cual se comenzó el uso de la nueva denominación, la nueva identidad gráfica, así como el himno oficial y el cambio del formato de competencia.
¿Qué dijo la presidenta de la Liga Femenil?
Al respecto, la presidenta del circuito, Mariana Gutiérrez, enfatizó que este tipo de campañas buscan poner en el centro de la discusión a a jugadoras, referentes y aficionadas que han edificado el deporte. "Queremos acercar a la afición a las historias que han construido esta competencia, reconocer a nuestras referentes y, al mismo tiempo, inspirar a quienes vienen detrás".
"'Hecha de Historias' marca un paso importante para la Liga: es nuestra primera campaña de marketing y, por primera vez, reúne a los 18 Clubes en una misma producción para contar quiénes somos", añadió la titular de la Liga Femenil.
Un proyecto para las futuras generaciones
Por su parte, Lucía Olvera, Directora General de Marketing y Patrocinios de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), enfatizó el propósito motivacional detrás de la iniciativa comercial. Señaló que principalmente apuntan hacia las niñas, que serán las figuras del futuro en la liga femenil.
"Uno de los principales objetivos de 'Hecha de historias' es aprovechar el poder de las narrativas que rodean a la Liga Femenil BBVA para conectar de manera profunda con nuestra afición y, especialmente, con las jóvenes futbolistas del futuro. Queremos que niños y niñas de nuestro país comprendan que el camino hacia el futbol profesional ya ha sido abierto", comentó.