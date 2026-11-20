El conjunto felino informó sobre el adiós de Pedro Martínez Losa por medio de sus redes sociales y canales oficiales

Pedro Martínez Losa concluyó su etapa como director técnico de Tigres Femenil, luego de que finalizara el contrato que lo vinculaba con la institución felina, así lo informó el club a través de un comunicado oficial.

El estratega español llegó a las Amazonas en diciembre de 2024 y, durante casi dos años al frente del equipo, consiguió conquistar el campeonato del Apertura 2025, con el que Tigres Femenil alcanzó su séptimo título de Liga en la historia. Además, durante ese torneo estableció una marca para la institución al registrar 60 goles en fase regular, la cifra más alta en la historia del equipo.

Pedro Martínez Losa, en su etapa con Tigres Femenil | IMAGO7

¿Cómo fue la gestión de Pedro Martínez Losa?

Durante su gestión, Martínez Losa también fue parte de dos importantes registros históricos para el conjunto auriazul: el triunfo número 250 y el gol 1,000 en la historia del club, ambos contabilizados entre Liga y Liguilla.

En el apartado defensivo, las Amazonas también destacaron bajo su dirección, al convertirse en el equipo que menos goles recibió durante la fase regular de los torneos Apertura 2025 y Apertura 2026, con 11 y 12 anotaciones permitidas, respectivamente.

Pedro Martínez Losa, en su etapa con Tigres Femenil | IMAGO7

Su balance final

El técnico español se marcha después de dirigir 79 encuentros, con un balance de 49 victorias, 19 empates y 11 derrotas, además de dejar al equipo como subcampeón de la W Concacaf.

A través de su comunicado, Tigres agradeció a Martínez Losa y a su cuerpo técnico por el profesionalismo, compromiso y entrega durante su estancia, así como por su aportación al crecimiento deportivo de las Amazonas, deseándoles éxito en sus próximos proyectos profesionales.