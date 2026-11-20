Pedro Martínez Losa concluyó su etapa como director técnico de Tigres Femenil, luego de que finalizara el contrato que lo vinculaba con la institución felina, así lo informó el club a través de un comunicado oficial.
¿Por qué las semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil se jugarán hasta diciembre?
El estratega español llegó a las Amazonas en diciembre de 2024 y, durante casi dos años al frente del equipo, consiguió conquistar el campeonato del Apertura 2025, con el que Tigres Femenil alcanzó su séptimo título de Liga en la historia. Además, durante ese torneo estableció una marca para la institución al registrar 60 goles en fase regular, la cifra más alta en la historia del equipo.
¿Cómo fue la gestión de Pedro Martínez Losa?
Durante su gestión, Martínez Losa también fue parte de dos importantes registros históricos para el conjunto auriazul: el triunfo número 250 y el gol 1,000 en la historia del club, ambos contabilizados entre Liga y Liguilla.
En el apartado defensivo, las Amazonas también destacaron bajo su dirección, al convertirse en el equipo que menos goles recibió durante la fase regular de los torneos Apertura 2025 y Apertura 2026, con 11 y 12 anotaciones permitidas, respectivamente.
Su balance final
El técnico español se marcha después de dirigir 79 encuentros, con un balance de 49 victorias, 19 empates y 11 derrotas, además de dejar al equipo como subcampeón de la W Concacaf.
A través de su comunicado, Tigres agradeció a Martínez Losa y a su cuerpo técnico por el profesionalismo, compromiso y entrega durante su estancia, así como por su aportación al crecimiento deportivo de las Amazonas, deseándoles éxito en sus próximos proyectos profesionales.