El campeón del mundo en 1986 murió en 2020, a los 60 años, pero el impacto que dejó en el futbol es imborrable

Han pasado seis años desde el anuncio del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Pero así como su familia no lo olvida y sigue luchando por justicia, en todo el mundo el recuerdo del histórico jugador de la Selección de Argentina. Su legado en lo deportivo, más allá de las denuncias que recibió y las polémicas que recibió, es imborrable y por ello, año con año hay fans alrededor del mundo que lo evocan.

En ese contexto, la misma Albiceleste no perdió la oportunidad de honrar la memoria del exfutbolista con un emotivo video este miércoles 25 de noviembre. "Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego", escribió en sus redes sociales el conjunto argentino, en una publicación de un video que recopila distintos momentos en la carrera de Maradona, así como clips de los fans haciendo homenajes.

"Seis años. Seis recordando. Seis sin poder creerlo. Seis homenajeándote. Seis pensando qué dirías vos. Seis imaginando tu abrazo en cada gol. Seis reviviendo cada alegría que nos diste. Seis años después, seguís con nosotros", dice un narrador en el video, que finaliza con una imagen de Maradona durante su época como jugador de la Albiceleste.

¿Cuál es el legado de Maradona?

Si bien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del futbol internacional, hay dos momentos que pueden reducir lo que representa 'El Pelusa', ambos en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 1986, celebrada en México. Por un lado, está la Mano de Dios, que representa la picardía y la astucia de Maradona, quien nunca pudo alejarse de la polémica ni en el campo ni en su vida personal.

Mientras que por otro lado, está el llamado Gol del siglo, que refleja el talento inigualable del jugado, cuya habilidad con el balón por momentos hacía olvidar que se trataba de un ser humano, capaz de cometer errores o "trampas" como la de su otra anotación en esa victoria 2-1 ante Inglaterra. Dos caras de la misma moneda y dos facetas de un jugador que le dio a la Albiceleste su segundo título.

Diego Armando Maradona en celebración con Argentina en el Mundial de 1986 | MEXSPORT

A nivel de clubes, aunque dejó su huella en Boca Juniors, Barcelona y Newell's Old Boys, destaca el impacto que tuvo en Napoli. No por nada el conjunto italiano decidió renombrar el Stadio San Paolo como Estadio Diego Armando Maradona luego del fallecimiento del exjugador, quien construyó un vínculo no solo con el club, sino con toda la ciudad.

A lo largo de siete temporadas en la Serie A, Maradona se convirtió en el máximo ídolo del club napolitano, al cual condujo a ganar sus dos primeros Scudettos (1987 y 1990). Además, obtuvo la Copa Italia de 1987, la Copa UEFA de 1989 y la Supercopa italiana de 1990, logros que pusieron a Napoli a la altura de grandes de Italia pese a ser un equipo del pueblo sin grandes presupuestos.

Veladora con las banderas de Argentina y una fotografía de Maradona | MEXSPORT

Así recordó el mundo a Maradona

Además del video que subió la Selección de Argentina, hubo otras muertas de cariño para el Diego, tanto a nivel individual como de instituciones. Su hija Gianinna Maradona subió a sus historias de Instagram varias de las publicaciones que le dedicaron a su papá, mientras que Argentinos Juniors le dedicó una carta emotiva.