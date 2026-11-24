De la cancha a la pista: Lionel Scaloni sorprendió fuera de la Selección de Argentina y clasificó al Mundial de Ciclismo 2027

Scaloni con algunos aficionados en el podio del Gran Fondo de Siete Lagos | INSTAGRAM: @minturismoneuquen

El estratega de la Albiceleste se robó los reflectores en una prestigiosa prueba de ciclismo en su natal país

Lionel Scaloni demostró que su competitividad deportiva no se reduce a las canchas de futbol y sorprendió con su participación en la prestigiosa carrera Gran Fondo Siete Lagos este fin de semana. El técnico de la Selección de Argentina finalizó en el Top 3 de su categoría, lo que le valió un boleto al Campeonato Mundial de Ciclismo 2027, a celebrarse en Francia.

No es la primera vez que Scaloni participa en esta competencia. Sin embargo, en esta ocasión sí trascendió que el estratega subió al podio y además se ganó su boleto para un mundial, ya que por primera vez, la entre prueba realizada entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, que por primera vez integró el calendario UCI Gran Fondo World Series.

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¿Cómo le fue a Scaloni en el Gran Fondo Siete Lagos?

El originario de Pujato participó en la categoría M45-49, junto con 179 participantes más. Con el dorsal 897, registró un tiempo de dos horas 51 minutos y 54 segundos en la ruta de 110 kilómetros, apenas tres segundos menos que el segundo lugar, Claudio Arone. Además, terminó con una ventaja de 11 minutos sobre el cuarto lugar y cumplió con los estándares exigidos para asegurar su boleto internacional.

Los asistentes técnicos de Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, así como el preparador físico Luis Martín, también participaron en este evento. Los dos primeros finalizaron en la posición 43 y 44 de la misma categoría que Lionel, mientras que los otros dos compitieron en la M55-59 y finalizaron en los puestos 158 y 18, respectivamente. Todos, además de competir, se tomaron el tiempo de convivir con los fans.

Lionel Scaloni durante un partido de la Selección de Argentina | AP

¿Cuándo será el mundial al que clasificó Scaloni?

La tradicional competencia en la Patagonia celebró su edición 15 con cerca de dos mil 500 participantes en todas las categorías. Fue la primera vez que formó parte del calendario UCI Gran Fondo World Series. Los ciclistas que finalizaron en el primer 25 por ciento de su categoría lograron su boleto al Campeonato Mundial. Por ello, además de Scaloni, Aimar, Samuel y Luis Martín también clasificaron.

La prueba internacional está programada para celebrarse del 22 al 24 de agosto de 2027, en el departamento francés de Alta Saboya, con epicentro en Thônes y La Clusaz. El recorrido consiste en 115 kilómetros, con cuatro puertos de montaña y un desnivel acumulado de tres mil 200 metros, además de una prueba contrarreloj de 12,7 kilómetros.