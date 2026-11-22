El surfista local se llevó el segundo lugar luego de cerrar un fin de semana perfecto en Cerritos, Baja California Sur

México se impone donde sea. Luego de un prometedor arranque, el mexicano Jhony Corzo se encargó de hacerlo realidad. El originario de Baja California Sur consiguió el segundo lugar en el Pacifico Open Cerritos 2026, mejorando su posición en la World Surf League y cerrando un fin de semana inolvidable para la afición nacional e internacional.

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Promesa cumplida

En una plática exclusiva con RÉCORD, el surfista mexicano habló de sus experiencias durante el fin de semana de la competencia, a la que llegó con la ilusión de superarse y cuyo objetivo terminó cumpliendo al convertirse en el primer mexicano en llegar hasta la última instancia en esta sede.

“Estoy muy contento, estuvimos entrenando bastante, obviamente confiando mucho en mi surfing y en el proceso. Como te dije, no es fácil viajar a tantas partes del mundo y llegar al top cinco o llegar hasta la final, pero sí, estuve muy confiado y traté de buscar la paz y la calma”, confesó Jhony para RÉCORD.

Pacifico Open Cerritos 2026 | ALDO MARTÍNEZ

Pese a no conseguir el primer puesto, Corzo aseguró que se sintió muy bien durante todo el fin de semana, conectado con las olas y con la gente, que no dejó de apoyar y aplaudir al competidor representante de México.

“Obviamente los nervios son lo más difícil, pero ha sido un gran fin de semana. Desde que llegué me sentí súper conectado con el mar, las olas y la gente. Sabía que iba a ser un gran fin de semana y estoy muy feliz con este resultado, me da confianza y ánimos para seguir adelante”, añadió.

Jhony Corzo es premiado con el segundo lugar en el Pacifico Open Cerritos 2026 | ALDO MARTÍNEZ

¿Cómo fue el cierre de Jhony Corzo?

Luego de superar todas las etapas, desde la ronda de 32 hasta la final, el mexicano se consolidó como el segundo mejor competidor del circuito de Cerritos. Sin embargo, cayó ante el costarricense Sam Reidy en un parejo enfrentamiento de 30 minutos, que se definió gracias a una magnífica maniobra vertical del tico.

Al final, Jhony Corzo no solo prometió volver más fuerte el siguiente año, sino que aseguró que, de cara a los próximos circuitos, la motivación está al máximo, por lo que las ganas de seguir creciendo y conseguir mejores resultados permanecerán latentes hasta la siguiente edición en México, en 2027.

“Me da mucho gusto que la final haya sido entre dos latinos, latinoamericanos. Hay mucho talento en México. Estoy feliz de llegar a la final, estuve bien y disfrutando. Es un gran resultado de todo lo que he estado haciendo y lo disfruté bastante. Vamos a volver más fuertes el siguiente año, en este y todos los eventos”, concluyó.