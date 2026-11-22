Bain y Reidy destacan el ambiente de Cerritos y comparten sus sensaciones rumbo a la final del Pacífico Surf Open 2026

Los surfistas reconocieron el nivel de competencia, las condiciones del oleaje y la experiencia de participar en el certamen mexicano

El Pacífico Surf Open Cerritos 2026 se acerca a su jornada decisiva y los participantes comienzan a perfilar sus aspiraciones de cara a la recta final de la competencia. Después de superar rondas ante algunos de los principales exponentes regionales, Matton Bain y Sam Reidy compartieron sus impresiones sobre su desempeño, las condiciones del mar y la experiencia de competir en las costas mexicanas.

Podría interesarte Otros Deportes Pacífico Surf Open Cerritos 2026: Josh Burke y las figuras del surf buscan el título en la jornada final

Bain disfruta su mejor resultado en el Qualifying Series

Matton Bain consiguió una de las actuaciones destacadas de la jornada gracias a su ataque de revés, con el que obtuvo una calificación de 7.75 y un total de 14.00 puntos para asegurar una victoria convincente. El surfista estadounidense reconoció su entusiasmo por regresar a Cerritos y destacó el nivel de los competidores que enfrentó.

Estoy muy emocionado de volver aquí a Cerritos, y las olas están que arden. Esa ronda estaba repleta de grandes surfistas, así que estoy encantado de haber pasado", expresó Bain.

Actividad del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

El participante también señaló que el resultado representa su mejor actuación hasta el momento dentro del Qualifying Series (QS), por lo que buscará mantener el ritmo en las siguientes etapas del torneo.

Me encanta surfear con la mano derecha, y esa derecha vino directamente hacia mí y me ofreció secciones realmente buenas. Tengo muchas ganas de seguir pasando rondas y solo quiero seguir así", agregó

Actividad del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

Reidy encuentra la clave para avanzar en la competencia

Por su parte, Sam Reidy explicó que modificó su mentalidad para afrontar las rondas del certamen, luego de reconocer que le estaba costando encontrar su mejor rendimiento durante las competencias. El surfista aseguró que una conversación con sus padres le permitió identificar la manera de disfrutar más cada participación.

Me apegué más o menos al mismo plan de juego que seguí en mi primera ronda: mantener la calma y dejar que mi surf hablara por sí mismo. Siento que realmente lo conseguí ahí fuera", comentó.

Reidy también destacó la oportunidad de competir internacionalmente y reconoció que su experiencia en Cerritos ha sido positiva, tanto por las condiciones para practicar surf como por la oferta gastronómica de la región.

Estoy disfrutando de mi sueño de competir a nivel internacional, y la verdad es que no puedo pedir mucho más", concluyó.

Con Bain y Reidy entre los protagonistas de la jornada, el Pacífico Surf Open Cerritos 2026 se prepara para definir a sus finalistas, en una competencia que reúne a representantes de Norteamérica y a los principales talentos mexicanos.