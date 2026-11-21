VIDEO: el impactante choque en el MotoGP que ya le da la vuelta al mundo

Diogo Moreira protagonizó un aparatoso accidente durante la clasificación del Gran Premio de Portugal

¡Una caída que heló la sangre de todos! Diogo Moreira protagonizó uno de los accidentes más impactantes de la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de Portugal. El piloto brasileño salió proyectado de su motocicleta a gran velocidad y terminó golpeándose contra el asfalto del circuito de Portimão; sin embargo, para sorpresa de todos, se levantó como si nada hubiera pasado.

El incidente ocurrió durante la Q1, cuando el representante de LCR Honda buscaba mejorar sus tiempos para conseguir uno de los dos boletos disponibles a la siguiente ronda. Al pasar por una zona todavía húmeda del trazado, perdió el control de la parte trasera de su motocicleta y sufrió un espectacular highside, que lo lanzó varios metros por el aire antes de caer sobre la pista.

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Diogo Moreira salió ileso de su aparatosa caída en MotoGP

La escena fue impactante, pues la motocicleta también dio varias vueltas y terminó dejando restos sobre el circuito. Dirección de carrera tuvo que mostrar la bandera roja para detener la sesión y permitir que los comisarios retiraran los fragmentos.

No obstante, lo que más sorprendió fue la reacción del brasileño: después del fuerte impacto, se levantó inmediatamente y pudo abandonar la zona del accidente por su propio pie.

Lucio Cecchinello, jefe de LCR Honda, confirmó que el piloto fue revisado por el doctor Ángel Charte y que no presentaba lesiones ni contusiones. Incluso, Moreira pudo regresar a la actividad para disputar la Q2.

Diogo Moreira conduciendo su moto | AFP

¡Hasta clasificó a la Q2! Diogo Moreira terminó en el lugar 11

La caída no impidió que el brasileño consiguiera su objetivo. Antes del accidente, Moreira había registrado un tiempo de 1:40.612, suficiente para mantenerse en la primera posición de la Q1 y conseguir su clasificación a la siguiente ronda junto a Iker Lecuona.

Posteriormente, el piloto de LCR Honda salió nuevamente a la pista con su motocicleta de reserva, aunque no consiguió mejorar lo suficiente y terminó en la undécima posición de la clasificación general.

La pole position del Gran Premio de Portugal quedó en manos de Marco Bezzecchi, quien estableció un nuevo récord del circuito con un tiempo de 1:37.201, por delante de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio.