Otros Deportes

Los pilotos de MotoGP no saben cómo saldrán de Tailandia

Maverick Vinales y Pedro Acosta en el Gran Premio de Americas en Moto GP en 2024 | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 03:57 - 01 marzo 2026
La tensión política a raíz de los bombardeos a Irán han causado estragos en el deporte motor

El principal quebradero de cabeza para todos los implicados en MotoGP este fin de semana en el Circuito de Buriram no es el rendimiento de pilotos o motos, sino cómo conseguirán salir de Tailandia.

La gran mayoría de pilotos, mecánicos, ingenieros y demás personal de los equipos viajan con Qatar Airways, y la compañía anunció ayer la suspensión de sus vuelos debido a la tensión en Oriente Medio.

Ayer se inició un intercambio de ataques entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán, por otro, con los iraníes lanzando misiles y alcanzando objetivos en siete países vecinos.

Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP
El espacio aéreo sobre Irán, Irak y varios otros estados árabes está cerrado, al igual que los aeropuertos circundantes, entre los que se encuentran algunos de los mayores centros de conexión para vuelos entre Europa y Asia.

Se espera que los vuelos de la aerolínea catarí se reanuden como muy pronto mañana, lo que significa que, por ahora, los equipos de MotoGP pasarán al menos otras 24 horas en Tailandia.

Manuel Gonzalez, Izan Guevara y Daniel Holgado en el podio del Gran Premio de Tailandia en Moto GP | AFP
Moto GP no es el único deporte afectado

Los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán han aumentado la tensión política en la zona y, por ende, los cronogramas deportivos se han visto afectados. Qatar anunció la suspensión de toda competencia de futbol, lo que puso en duda la celebración de la Finalissima entre Argentina y España.

De igual forma, es incierta la participación de la Selección de Irán en la Copa del Mundo 2026, en la cual le toca jugar en Estados Unidos. Mientras que en la rama femenil, las Shirzanan comenzarán su participación en la Copa Asiática con la incertidumbre de lo que pasará con su país.

Jugadoras de la Selección de Irán previo a la Copa Asiática Femenina | AP
Por otra parte, Pirelli anunció la cancelación de las pruebas de neumáticos de la Fórmula 1 programadas en Bahréin, las cuales estaba previsto que tuvieran una duración de dos días. De momento no hay una fecha para la reprogramación de las mismas.

Incluso el inicio de la Temporada 2026 de la categoría, programado para el próximo fin de semana con el Gran Premio de Australia, generó preocupación por la necesidad de los pilotos y los equipos de cambiar sus planes de vuelo.

Mercedes durante pruebas en Bahrein | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

