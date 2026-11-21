Santiago Luna consiguió una importante victoria para las artes marciales mixtas mexicanas al derrotar a Aleksandre Topuria en UFC Qatar, función que se celebró este sábado en el ABHA Arena de Doha. El tricolor se llevó el triunfo por decisión dividida después de tres intensos asaltos.
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Las tarjetas de los jueces terminaron 30-27, 28-29 y 29-28, a favor de Luna. El resultado significó la primera derrota de Aleksandre dentro de UFC y una reivindicación para el peleador mexicano, quien venía de perder su invicto ante Bryce Mitchell.
Así fue la batalla entre Santiago Luna y Aleksandre Topuria
El combate comenzó con un Topuria peligroso, que consiguió conectar golpes importantes e incluso mandó al mexicano a la lona durante el primer asalto. Sin embargo, Luna no perdió la concentración y respondió con presión constante, combinaciones de puños y patadas a las piernas.
Para el segundo y tercer round, Luna aumentó su volumen ofensivo, conectó repetidamente con el jab y encontró espacios para castigar al español.
Topuria intentó responder con golpes de poder y buscó cerrar fuerte el último episodio, pero el tijuanense mantuvo el ritmo hasta escuchar la campana.
Así quedan los récords y el respeto entre peleadores
Con este resultado, Santiago Luna mejoró su récord profesional a nueve victorias y una derrota, mientras que Aleksandre Topuria quedó con siete triunfos y dos descalabros.
Además, el mexicano llegó a tres victorias dentro de UFC, mientras que el hermano de Ilia Topuria sufrió su primer revés en la compañía.
Más allá de la rivalidad que se construyó durante la promoción del combate, ambos peleadores mostraron respeto al finalizar el enfrentamiento. Se saludaron después de conocer el resultado, dejando atrás los intercambios de declaraciones que habían protagonizado antes de subir al octágono.