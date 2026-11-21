Santiago Luna da la sorpresa en Qatar y derrota a Aleksandre Topuria por decisión dividida

Santiago Luna y Aleksandre Topuria en el careo | UFC

Con mayor volumen de golpes y una gran exhibición de resistencia, el tijuanense consiguió su novena victoria profesional y frenó el buen momento de su rival

Santiago Luna consiguió una importante victoria para las artes marciales mixtas mexicanas al derrotar a Aleksandre Topuria en UFC Qatar, función que se celebró este sábado en el ABHA Arena de Doha. El tricolor se llevó el triunfo por decisión dividida después de tres intensos asaltos.

Las tarjetas de los jueces terminaron 30-27, 28-29 y 29-28, a favor de Luna. El resultado significó la primera derrota de Aleksandre dentro de UFC y una reivindicación para el peleador mexicano, quien venía de perder su invicto ante Bryce Mitchell.

Así fue la batalla entre Santiago Luna y Aleksandre Topuria

Santiago Luna quedó lastima del ojo tras su triunfo ante Topuria | UFC

El combate comenzó con un Topuria peligroso, que consiguió conectar golpes importantes e incluso mandó al mexicano a la lona durante el primer asalto. Sin embargo, Luna no perdió la concentración y respondió con presión constante, combinaciones de puños y patadas a las piernas.

Para el segundo y tercer round, Luna aumentó su volumen ofensivo, conectó repetidamente con el jab y encontró espacios para castigar al español.

Topuria intentó responder con golpes de poder y buscó cerrar fuerte el último episodio, pero el tijuanense mantuvo el ritmo hasta escuchar la campana.

Así quedan los récords y el respeto entre peleadores

Con este resultado, Santiago Luna mejoró su récord profesional a nueve victorias y una derrota, mientras que Aleksandre Topuria quedó con siete triunfos y dos descalabros.

Además, el mexicano llegó a tres victorias dentro de UFC, mientras que el hermano de Ilia Topuria sufrió su primer revés en la compañía.

Ilia Topuria felicitó a Santiago Luna por el resultado | UFC