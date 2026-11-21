César Lince y el respaldo que necesitan los peleadores de MMA: “Nosotros nos vamos a la guerra por ellos”

El presidente de Upper Sports explicó a RÉCORD la importancia de contar con una compañía que acompañe a los peleadores más allá del octágono, gestione sus oportunidades y trabaje para llevarlos hasta la cima de las MMA

En las artes marciales mixtas, el talento y la preparación física no siempre son suficientes para alcanzar el máximo nivel. Detrás de cada peleador también existe un trabajo de representación, planificación y acompañamiento que puede marcar la diferencia en una carrera profesional.

César Lince, presidente de UPPER Sports Management, considera que ese respaldo es fundamental para que los atletas puedan concentrarse en hacer lo que mejor saben que es competir.

En entrevista con Diario RÉCORD, Lince habló sobre la importancia de construir una estructura alrededor de los peleadores, una compañía que no solamente los represente, sino que también busque las mejores oportunidades para ellos.

César Lince está al pendiente de sus peleadores | uppersportsmgmt

“Están respaldados por una compañía que tiene los contactos. Muchas veces eso es lo que necesitan los atletas, que esté la relación para poder llevarlos adelante, y eso es algo que nosotros tenemos”, explicó el directivo.

Upper busca mucho más que representar peleadores

Para Lince, el trabajo de una compañía de representación no termina cuando consigue una pelea o acerca a un deportista a una organización como UFC. También implica saber cuándo es conveniente competir, evaluar las condiciones físicas del atleta y evitar decisiones apresuradas que puedan perjudicar su rendimiento.

César Lince | IG: @mmalince

“Primero tenemos que asegurarnos de que todo esté bien y para poder proceder y poder dar lo mejor de uno”, señaló Lince.

“Nosotros nos vamos a la guerra por ellos”: César Lince

La confianza entre los deportistas y quienes administran sus carreras es otro de los aspectos que Lince considera indispensables. Desde su perspectiva, los peleadores necesitan tener la seguridad de que cuentan con un equipo que trabaja para abrirles puertas, defender sus intereses y encontrar las oportunidades adecuadas para continuar creciendo.

César Lince junto a Daniel Zellhuber | mmalince

“Lo que estamos pidiendo es la confianza en el equipo, porque nosotros nos vamos a la guerra por ellos. Ellos tienen que estar seguros, porque nosotros no paramos, nosotros vamos a seguir creciendo, conquistando y triunfando”, afirmó.

Además, destacó que su proyecto busca contribuir al desarrollo de las artes marciales mixtas y ayudar a que más deportistas mexicanos puedan cumplir sus objetivos profesionales. Para Lince, el acompañamiento y la representación deben funcionar como herramientas para que los atletas tengan mayores posibilidades de alcanzar el máximo nivel.

Cristian Pérez ante Logan Paxton al que venció por nocaut | @dwcs