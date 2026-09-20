La peleadora británica regaló uno de los mejores momentos de artes marciales mixtas

UFC 331: Van vs. Pantoja comenzó con todo. Tal y como cada sábado, la casa más grande de las artes marciales mixtas entregó una cartelera preliminar digna de admirarse y, más que eso, tuvo la aparición de una de las sumisiones más espectaculares del año, de la mano de la peleadora británica Casey O’Neill.

Casey O'Neill en UFC 331 | IG:@kingcaseymma

¿Cómo fue la sumisión de O’Neill?

Durante la segunda pelea del evento celebrado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, las peleadoras de peso mosca femenino, Casey O’Neill y Eduarda Moura, entregaron una corta, pero entretenida exhibición.

En el comienzo del primer round, la brasileña Moura logró derribar a O’Neill; sin embargo, la británica mostró todo su poder en las piernas y, con un movimiento veloz, se la quitó de encima para llevarla a la lona.

CAPTURA DE PANTALLA

Mientras la brasileña caía, Casey sostuvo su mano derecha y la sometió con una llave. Moura no pudo aguantar el castigo y, segundos después, tuvo que rendirse. Las imágenes dejaron a una O’Neill imponente, quien consiguió su tercer combate ganado por la misma vía, mostrando así su evolución dentro del octágono.

La rapidez con la que O’Neill encontró la posición para aplicar la sumisión sorprendió durante la pelea. La británica aprovechó el momento exacto en el que Moura perdió el equilibrio para llevar la acción al suelo y buscar inmediatamente la definición, sin darle demasiado tiempo a su rival para reaccionar.

CAPTURA DE PANTALLA

Movimientos en el peso mosca femenino

Con esta victoria, O’Neill aspira a ascender en el ranking de la división, además de sumar la victoria número 12 de su carrera como peleadora a los 28 años. Por su parte, la brasileña Eduarda Moura llegó a tres derrotas y tendrá que buscar una nueva oportunidad para volver a escalar posiciones dentro del octágono.

Más arriba en la cima, Valentina Shevchenko se mantiene reinando, aunque con el ascenso de la mexicana Alexa Grasso, todo parece indicar que se vendrá un recambio y combates importantes en la división.