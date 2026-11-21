Auténticos Tigres y Borregos Monterrey vuelven a encontrarse por el campeonato nacional en la ONEFA

Después de superar sus respectivas semifinales, los equipos regiomontanos preparan otro capítulo de una rivalidad que promete emociones, con un antecedente de temporada regular que anticipa un duelo cerrado

La final de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA ya tiene protagonistas; Auténticos Tigres y Borregos Monterrey hicieron valer su condición de favoritos, al conseguir su boleto al partido por el campeonato y garantizar una nueva edición de la Final Regia.

Los felinos fueron los primeros en conseguir su clasificación, luego de imponerse 28-18 a Borregos Puebla en el Estadio Gaspar Mass. Por su parte, los Borregos Monterrey derrotaron 41-16 a Pumas CU, en el Estadio Borregos, para sellar su regreso al partido por el título.

Una rivalidad que vuelve a definir el campeonato

Son 5 años al hilo en que Tigres y Borregos definen al campeón de ONEFA | Prensa ONEFA

El enfrentamiento entre las dos instituciones regiomontanas ya es una tradición en la Liga Mayor. Esta será la quinta final consecutiva entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, además de la sexta ocasión en la que se encuentran por el campeonato en una ONEFA unificada, considerando los antecedentes desde 2008.

La rivalidad tiene un ingrediente especial después de lo ocurrido en la temporada pasada, cuando Auténticos Tigres se impuso a Borregos Monterrey para conquistar el campeonato de 2025. Ahora, los felinos buscarán repetir la historia y conseguir el bicampeonato, mientras que los lanudos intentarán recuperar el título.

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey definan al campeón de ONEFA | Prensa ONEFA

Además, el antecedente de la temporada regular 2026 anticipa un enfrentamiento de alto voltaje. Ambos equipos se encontraron el pasado 3 de noviembre, en un partido que tuvo que definirse en tiempo extra y terminó con victoria de Auténticos Tigres por marcador de 34-31.

¿Cuándo y dónde se jugaría la final de ONEFA?

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, el partido por el campeonato podría disputarse el próximo viernes 27 de noviembre por la noche, nuevamente en el Estadio Gaspar Mass, casa de los Auténticos Tigres, que terminaron como líderes de la Conferencia de los 14 Grandes.

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