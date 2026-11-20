Jhony Corzo, uno de los favoritos para avanzar a la parte final del circuito | X:@DesdeOlimpiaMX

El surfista mexicano hablo en exclusiva para RÉCORD sobre su camino en los últimos tres torneros

El Pacífico Surf Open Cerritos está de regreso. La tercera edición con sede en playa Cerritos, Baja California Sur llegó en 2026 y como en sus últimas particiones, Jhony Corzo marcha como uno de los favoritos para avanzar a la parte final del circuito, esta vez con mayor experiencia y una mejor preparación.

"Sin errores"

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el originario de Oaxaca habló sobre su emocion de volver a competir, recordando sus participaciones anteriores y sobre todo los errores que lo han dejado en el camino, además de confesar un cambio físico y mental en comparación con años pasados.

"Muy contento, feliz de estar en mi tercer año en Cerritos, feliz de seguir adelante. Siempre trato de aprender de mis errores, eh estado preparándome mucho, de este año al año pasado me preparé mental y físicamente para no cometer los mismos errores", declaró.

Actividad del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

Así mismo, el surfista reconoció que aunque año tras año siempre hay complicaciones, afortunadamente recibe distintos tipos de apoyo, pues más allá del cariño y ánimo de la familia, algunas marcas han apostado por él y su sueño de seguir cada competencia.

"Por ahora tengo el apoyo de Electroli, me han apoyado bastante este año y además un apoyo de mis tablas, vienen de Australia. También tengo el apoyo de mi familia, ellos siempre están detrás de mi", añadió.

Aspecto del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

¿Qué complicaciones tienen los competidores?

Corzo no solo habló deportivamente de lo que es ser parte de un evento tan grande a nivel internacional, sino que más allá de eso cada competidor tiene distintas complicaciones año tras año, pues muchas veces la verdadera pelea esta fuera de las cámaras y los premios.

"Creo que lo más difícil y complicado de esta carrera son las pérdidas. Viajas lejos a diferentes partes del mundo para tener la oportunidad de surfear 20 minutos y puede que no te vaya como esperes, mucho dinero invertido, das mucho esfuerzo y a veces terminas perdiendo, eso es lo más difícil, levantarte de tantas perdías", añadió.

Aspecto del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

¿Cómo le fue a Corzo en la primera ronda del World Surf League?

En las rondas de eliminación el mexicano pudo superar las dos partes de la competencia, avanzado a las siguientes etapas eliminatorias tras superar su primer ronda, por lo que el sábado 21 de noviembre tendrá la oportunidad de luchar por un lugar en las finales del evento, mismas que se celebraran el día domingo 22.