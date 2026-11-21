El peleador tricolor venció por la vía de decisión dividida al georgiano en Qatar

Cambio de planes en Qatar. Como parte de la pelea estelar de los combates preliminares, el mexicano Santiago Luna midió ante un invicto Aleksandre Topuria, hermano de el ex campeón de peso ligero. El triclor logró llevarse el triunfo en UFC Fight Night gracias a una decisión dividida desde la arena de medio oriente.

Podría interesarte Otros Deportes Santiago Luna da la sorpresa en Qatar y derrota a Aleksandre Topuria por decisión dividida

Intercambio de golpes uno a uno

El inicio de la pelea fue tal y como su pesaje y careo anticipo, un intercambio de golpes que uno a uno iban aumentando su intensidad. Topuria fiel a su estilo trato de ser vertical y hacerse del dominio del asalto, no obstante, Luna tampoco retrocedió y regreso todos los golpes que el georgiano lanzaba.

Finalmente, con un margen superior de golpes determinantes, la decisión dividida dio por ganador al mexicano, quien sumó su tercera victoria en la casa de las artes marciales mixtas, dejando un récord de 3-1 en la compañia. Por su parte, Aleksandre cayó por primera segunda vez en su carrera, dejando atrás su récord de invicto y terminando el 2026 con una marca de 7-1.

Santiago Luna y Aleksandre Topuria en el careo | UFC

Fin de la era Topuria

Con la caida del más joven de los Topuria, la dinastía de triunfos por parte de los georgianos llegó a su fin. Primero la familia recibió la caída de Ilia, quien cayó ante Justin Gaethje en el evento celebrado en la Casa Blanca, mismo que dio la vuelta al mundo ppr el impacto que fue ver la caída del campeón invicto sin poder salir de su esquina y con un daño evidente.

Cuatro meses después, el menor de los hermanos vivió un escenario similar: llegar como el favorito y con un invicto importante. Santiago Luna se encargó de llevarse el triunfo luego de tres asaltos sumamente parejos y llenos de contactos tanto de un lado como del otro.

Ilia Topuria pide la revancha contra Justin Gaethje l AFP

¿Cuál es el próximo mexicano que peleara en UFC en el 2026?

Tras la magnífica exhibición de Luna, la siguiente carta triclor será la de Brandon Moreno, quien regresa al octágono luego de su victoria ante Joseph Morales en Noche UFC, misma que lo volvió a poner en el mapa y subir un lugar en el top del peso mosca, mismo que perdió al caer en casa ante Lone'er Kavanagh en México.

Ahora, The Assassin Baby tendrá una nueva chance de demostrar que aún tiene más para dar, esta vez desde el T-Mobile Arena, Nevada. El mexicano se medirá ante Charles Jonhson en el evento que protagonizarán Diego Lopes y Charles Oliveira, el próximo 12 de diciembre.