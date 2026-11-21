La competencia continuará este sábado en Baja California Sur, luego de una jornada en la que las principales cabezas de serie hicieron su debut

El Pacífico Surf Open de Cerritos 2026 se prepara para un nuevo día de actividad, después de que los favoritos comenzaran a tomar el control del certamen en la ronda de 64. El evento esta programado para iniciar a las 8:00 (hora centro de México) y estará disponible por la página de World Surf League.

La organización tiene programada una reunión para este sábado 21 de noviembre a las 7:30 horas (CST), momento en el que determinará si las condiciones del mar permiten dar inicio a la competición. La hora de arranque dependerá de esta evaluación, por lo que los horarios podrían ajustarse de acuerdo con el estado del oleaje.

Surf Open Cerritos | CORTESÍA

¿Dónde y cuándo ver el Pacífico Surf Open Cerritos 2026?

Los aficionados podrán seguir las acciones del torneo EN DIRECTO a través de la retransmisión oficial, que comenzará este sábado 21 de noviembre y continuará el domingo 22. De esta manera, será posible seguir el desarrollo de las siguientes rondas y conocer a los surfistas que consigan avanzar en la competencia.

La actividad del viernes dejó actuaciones importantes, especialmente la de Cole McCaffray, quien consiguió 13.25 puntos en su manga, mientras que Kai Gale Grani alcanzó un acumulado de 12.75. Ambos consiguieron victorias que los mantienen en la pelea por avanzar en el certamen.

Cole McCaffray | CORTESÍA

También será importante seguir el desempeño de Ryan Huckabee, subcampeón de la edición 2025, así como el de otros competidores que lograron superar sus respectivas mangas, entre ellos Kepa Mendia, Johnny Herrouin, Kevin Meza, Owen Carter y Jacob Burke.

Con dos días de retransmisión programados, el Pacífico Surf Open de Cerritos 2026 continuará su recorrido en Baja California Sur. La reunión de las 7:30 horas de este sábado será clave para conocer cuándo comenzará la actividad, en una competencia que reúne a distintos representantes internacionales de la Qualifying Series.

Fecha: Sábado 21 de noviembre

Hora: A partir de las 8:00 (hora centro de México)

Lugar: Playa Cerritos, Baja California Sur

TRANSMISIÓN: WorldSurfLeague.com