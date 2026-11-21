Gustavo Duccini, director del Surf Open League reconoció que el país trcolor cada vez entiende mas el deporte

Tras un arranque prometedor en la playa de Cerritos, Baja California, Gustavo Duccini, director de Surf Open League, reconoció el talento que tiene México dentro de las olas, además de confesar que desde la primera organización del evento en 2024 hasta el 2026, el público nacional se acercó más al deporte.

¿Qué dijo Gustavo de México?

Originario de Brasil, el director del evento reconoció el gran crecimiento que ha tenido el deporte en las playas de México, además de asegurar que con el paso de los años la afición comenzó a acercarse más al deporte, trayendo mayor foco y más concursantes.

La gente de México en general, pero principalmente la de Baja California ya entiende más el deporte, ya sabe más de lo que esta pasando en el agua; gritan, apoyan y tienen a sus surfistas favoritos, entonces hemos tenido más gente y esperamos a más gente. Hay mucha cultura del Surf en La Paz y los Cabos, entonces también llegan de allá ", declaró para RÉCORD.

Aspecto del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | ALDO MARTÍNEZ

Gustavo también aseguró que organizar un evento de ese calibre en el país y en cualquier otro lado del mundo es el hecho de tener como sede a la playa, pues lugares públicos de ese calibre hacen que la accesibilidad complique parte del evento y su continuidad.

Organiza un evento de este estilo en México y en cualquier parte del mundo es complicado por lo mimso, es playa. Muchas veces son lugares de poca accesibilidad, afortunadamente en este caso nos ha facilitado la infraestructura que tiene Baja California Sur. Tanto los aeropuertos como en la playa, llega mucha gente de México, California y Centroamérica, pero el mayor desafío es seguir creciendo", concluyó.

Aspecto del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 en Baja California | CORTESÍA

Surf Open League, el evento que crece desde el 2024

Contrario a su primera edición, México organizó competencias vinculadas a la World Surf League (WSL) y con la mirada rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.