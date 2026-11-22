El surfista de Barbados consiguió una calificación de 9.00, mientras que Matton Bain y Sam Reidy también destacaron en las rondas eliminatorias

El Pacífico Surf Open Cerritos 2026 se prepara para vivir su jornada final, luego de una intensa actividad en la que las principales figuras regionales de Norteamérica y los representantes mexicanos buscaron su lugar entre los mejores de la competencia. Con olas de entre 1.2 y 1.9 metros, y algunas que alcanzaron los 2.4 metros, los surfistas elevaron el nivel en esta prueba masculina de la Qualifying Series (QS) 2,000.

Podría interesarte Otros Deportes El mexicano Santiago Luna destroza el record de Aleksandre Topuria

Josh Burke presume su nivel con una calificación de 9.00

Uno de los nombres que más destacó fue el de Josh Burke, representante de Barbados, quien aprovechó las condiciones del oleaje para conseguir una calificación de 9.00 sobre 10 y un total de 15.25 puntos en una de las series más exigentes de la jornada. El surfista tuvo que medirse ante rivales como el mexicano Jhony Corzo, medallista de oro de la ISA en 2018, Dane Libby y Lukas McMahon.

Matton Bain's en competencia de surf | CORTESÍA

Burke también había mostrado su capacidad en la ronda de 32, donde consiguió una puntuación combinada de 14.50 unidades. Con estos resultados, el barbadense aseguró su presencia en la jornada definitiva y se colocó entre los competidores a seguir en busca del título en Cerritos.

Otro de los protagonistas fue Sam Reidy, quien registró una calificación de 8.50 durante la ronda de 32 y posteriormente consiguió avanzar con autoridad. El costarricense dejó en el camino a Jacob Szekely, estadounidense que había establecido la mejor puntuación total de la competencia hasta ese momento, con 16.25 unidades, gracias a un destacado backhand air reverse.

Romeo Olea, surfista mexicano en el Pacífico Surf Open Cerritos 2026 | ALDO MARTÍNEZ

Matton Bain y Tyrone Fomenko también avanzan con autoridad

Por su parte, Tyrone Fomenko consiguió una victoria contundente que le permitió alcanzar por primera vez los cuartos de final de una competencia de la Qualifying Series. El estadounidense respondió ante las exigencias del oleaje y se convirtió en otro de los surfistas que buscarán mantenerse en la pelea durante la jornada final.

Matton Bain también logró afianzarse entre los competidores más destacados, luego de superar sus respectivos compromisos eliminatorios y asegurar su lugar en la siguiente fase. Junto a Burke, Reidy y Fomenko, el estadounidense será uno de los nombres a seguir en el cierre del certamen.

La actividad del Pacífico Surf Open Cerritos 2026 continuará con la jornada de finales, en la que se definirán los resultados de esta competencia masculina QS 2,000. Las previsiones apuntan a que habrá más oleaje en las costas de Cerritos, escenario que podría volver a poner a prueba las habilidades de los surfistas en busca de quedarse con el campeonato.