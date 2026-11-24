Isaac del Toro se traza obtener el oro olímpico para México en Los Ángeles 2028

Isaac del Toro durante su participación en el Mundial de Ciclismo | AP

Después de un año histórico, en el que conquistó el podio del Tour de Francia y recibió el Premio Nacional de Deportes, ya trabaja con una meta en mente, convertirse en campeón olímpico

Isaac del Toro tiene un objetivo que está por encima de cualquier otro para los próximos años: ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Durante una entrevista con Oso Trava para Cracks Podcast, el mexicano explicó que su preparación estará enfocada completamente en conquistar el primer lugar y no solamente en competir por una presea.

Isaac del Toro tiene claro su objetivo para Los Ángeles 2028

“Todo se va a hacer pensando en el oro. No es por decir: ‘Es que vamos a ser campeones olímpicos’. No, es que vamos a trabajar para ser campeones olímpicos”, expresó el ciclista.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

El originario de Ensenada, Baja California, también reconoció que la competencia olímpica representa un desafío que exige estar preparado para cualquier escenario.

“Sé que tengo que estar listo para cualquier situación. No tengo ninguna excusa, no tengo ninguna”, afirmó.

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates-XRG | AP

Del Toro llega a su objetivo olímpico después de un año histórico

Su actuación más destacada llegó en el Tour de Francia, donde terminó en el tercer lugar de la clasificación general en su primera participación, además de conquistar una victoria de etapa y el maillot blanco como mejor ciclista joven.