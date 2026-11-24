Isaac del Toro tiene un objetivo que está por encima de cualquier otro para los próximos años: ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Isaac del Toro se corona en el Tour de France Singapore Criterium 2026
Durante una entrevista con Oso Trava para Cracks Podcast, el mexicano explicó que su preparación estará enfocada completamente en conquistar el primer lugar y no solamente en competir por una presea.
Isaac del Toro tiene claro su objetivo para Los Ángeles 2028
“Todo se va a hacer pensando en el oro. No es por decir: ‘Es que vamos a ser campeones olímpicos’. No, es que vamos a trabajar para ser campeones olímpicos”, expresó el ciclista.
El originario de Ensenada, Baja California, también reconoció que la competencia olímpica representa un desafío que exige estar preparado para cualquier escenario.
“Sé que tengo que estar listo para cualquier situación. No tengo ninguna excusa, no tengo ninguna”, afirmó.
Del Toro llega a su objetivo olímpico después de un año histórico
Su actuación más destacada llegó en el Tour de Francia, donde terminó en el tercer lugar de la clasificación general en su primera participación, además de conquistar una victoria de etapa y el maillot blanco como mejor ciclista joven.
Sus resultados también le permitieron recibir por segundo año consecutivo el Premio Nacional de Deportes en la categoría profesional, reconocimiento que confirma su impacto en el deporte mexicano.