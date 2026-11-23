Prisca Awiti anuncia su retiro del judo a los 30 años: la razón por la que la medallista olímpica dice adiós

La histórica medallista de plata en París 2024 confirmó su retiro del alto rendimiento y explicó por qué decidió no continuar rumbo a otros Juegos Olímpicos

El deporte mexicano se despide de una de sus grandes figuras olímpicas. Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz anunció su retiro del judo profesional a los 30 años, poniendo fin a una trayectoria que alcanzó su momento más importante en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió una histórica medalla de plata para México.

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La judoca mexicana confirmó su decisión durante una entrevista en el programa SportsCenter, donde explicó que, después de varios meses de reflexión, decidió no continuar dentro del alto rendimiento. Aunque reconoció que se trató de una determinación complicada, aseguró que ya no encontraba la motivación necesaria para afrontar otro ciclo olímpico.

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"Ha sido una decisión difícil, pero me retiro del deporte de alto rendimiento. Lo pensé mucho y siento que después de París fue complicado volver a encontrar la motivación para buscar ese oro que me faltó. La verdad, ya no quería", confesó Awiti durante la entrevista.

La medallista olímpica también reconoció que los entrenamientos habían dejado de representar la misma ilusión que anteriormente la impulsaba a competir. Con el respaldo de su familia, decidió cerrar esta etapa de su vida después de haber conseguido uno de los resultados más importantes en la historia del judo mexicano.

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El momento más importante de su carrera llegó el 30 de julio de 2024, cuando Prisca Awiti conquistó la medalla de plata en la categoría de -63 kilogramos de los Juegos Olímpicos de París. La mexicana avanzó hasta la Final, donde enfrentó a la eslovena Andreja Leški, quien terminó quedándose con la presea dorada.

A pesar de la derrota en el combate definitivo, Awiti consiguió un resultado sin precedentes para el deporte nacional, pues se convirtió en la primera representante de México, tanto en la rama femenil como varonil, en ganar una medalla olímpica de judo. Su actuación la colocó entre las protagonistas de la delegación mexicana en aquella justa veraniega.

Antes de su histórica participación en París, la judoca ya contaba con experiencia olímpica tras competir en Tokio 2020. Además, había conseguido dos medallas de plata en los Campeonatos Panamericanos de 2021 y 2023, así como una presea de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

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¿Quién es Prisca Awiti, la histórica medallista olímpica mexicana?

Prisca Awiti nació el 20 de febrero de 1996 en Enfield, Londres, Inglaterra. Es hija de padre keniano y madre mexicana, cuyas raíces familiares se encuentran en León, Guanajuato. Aunque comenzó su vida deportiva practicando gimnasia, posteriormente se interesó por el judo gracias a la influencia de su hermano Philip.