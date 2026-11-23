Alcaraz se une a un club de élite al añadir el trofeo de las Finales ATP a su Grand Slam de carrera

El español ha estado lidiando con una lesión en el isquiotibial

Las dudas sobre la incapacidad de Alexander Zverev para vencer a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner durante su temporada de despegue continuarán.

Alcaraz dominó por momentos para derrotar el domingo por 6-2, 7-6 (7) al número uno del ranking, Zverev, en el partido por el campeonato de las Finales ATP, para convertirse en el cuarto hombre con un Grand Slam de carrera y un trofeo en el evento que incluye a los ocho mejores tenistas del año para cerrar la temporada. Los otros jugadores de ese selecto club son Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic.

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Alcaraz supera una lesión

Alcaraz ha estado lidiando con una lesión en el isquiotibial izquierdo y llevaba una banda elástica negra sobre la parte superior del muslo — además de una tira de cinta alrededor de la rodilla derecha. Aun así, ha sido imbatible últimamente pese a que también se perdió cuatro meses y medio a mitad de año debido a una lesión en la muñeca derecha.

Alcaraz amplió su racha de victorias a 14 partidos tras conquistar títulos en Viena y París. Su más reciente título le valió un cheque para el ganador de casi 5,2 millones de dólares.

Alcaraz ha estado lidiando con una lesión en el isquiotibial izquierdo | AP

Zverev conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año y ascendió al primer puesto del ranking por primera vez este mes.

Pero Alcaraz también venció a Zverev en un partido a cinco sets en las semifinales del Abierto de Australia en su único otro enfrentamiento este año. El español mejoró a 8-6 en sus enfrentamientos en sus carreras.

Sinner ha vencido a Zverev 10 veces seguidas — incluido en la final de Wimbledon de este año — pero terminó su temporada antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla derecha.

Alexander Zverev después de ganarle a Rafael Jodar | AP

El saque de Zverev, quebrado

Zverev no había perdido su saque en toda la semana, pero Alcaraz lo puso a prueba desde el inicio al conseguir tres puntos de quiebre en el juego inicial del partido. Zverev salvó los tres — uno de ellos con un ace después de recibir una advertencia por violación de tiempo—, solo para que Alcaraz le quebrara en sus siguientes tres juegos de servicio.

Alcaraz controló al estirar a Zverev muy fuera de la cancha de esquina a esquina y también quebró temprano en el segundo set.

¿Cómo fue la actuación de Andrea Bocelli?

Antes de la final individual, Andrea Bocelli cantó arias y el himno italiano dentro del Inalpi Arena. La pareja francesa Theo Arribage y Albano Olivetti ganó el trofeo de dobles al vencer a Marcelo Arevalo y Mate Pavic 3-6, 7-6 (2), 10-6.