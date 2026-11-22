Aleksandre Topuria sufrió lesión tras su pelea con Santiago Luna; esto fue lo que pasó

Ilia Topuria reveló que su hermano se dislocó el hombro izquierdo durante el primer round, situación que condicionó su actuación ante el mexicano

Aleksandre Topuria sufrió su primera derrota dentro de la UFC, pero su caída ante el mexicano Santiago Luna tuvo un factor determinante: una lesión en el hombro izquierdo que lo limitó durante prácticamente todo el combate en UFC Fight Night Qatar.

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¿Qué le pasó a Topuria?

El peleador hispanogeorgiano (7-2) perdió por decisión dividida frente a Luna (9-1), quien se llevó el triunfo con tarjetas de 29-28. Sin embargo, después del enfrentamiento se dio a conocer que Aleksandre no pudo competir en plenitud de condiciones debido a una luxación que sufrió durante el primer asalto.

Fue Ilia Topuria, ex.campeón de la UFC y quien acompañó a Aleksandre en su esquina, el encargado de explicar lo sucedido a través de sus redes sociales. El hispanogeorgiano señaló que su hermano se dislocó el hombro izquierdo durante los primeros minutos de la pelea, lo que modificó por completo su estrategia.

En los primeros minutos del combate, mi hermano se dislocó el hombro izquierdo, lo que cambió por completo el rumbo del combate. Muchos se preguntaron por qué no lanzaba combinaciones, no intentaba derribos ni mantenía la guardia alta. La verdad es que no pudimos ver al Aleks que todos conocemos", explicó Ilia.

Santiago Luna y Aleksandre Topuria en el careo | UFC

La lesión también quedó reflejada en el desarrollo del enfrentamiento, pues Aleksandre tuvo que limitar sus movimientos y prácticamente renunciar a buena parte de su arsenal ofensivo. Durante los siguientes asaltos, el peleador recurrió principalmente a los golpes con la mano derecha, mientras su rival aprovechó las circunstancias para tomar el control.

Después del combate, Aleksandre tuvo que acudir al hospital para que los médicos revisaran el alcance de la lesión. Su hermano destacó el esfuerzo que realizó para mantenerse en la pelea a pesar de tener el hombro dislocado y conseguir que el resultado se definiera hasta las tarjetas de los jueces.

A pesar de luchar con un hombro dislocado y verse obligado a abandonar su estrategia de combate, consiguió llevar el combate hasta una decisión dividida. Eso por sí solo dice mucho de su coraje", agregó Ilia Topuria.

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Los Topuria reconocen a Santiago Luna

Finalmente, el campeón también reconoció el trabajo de Santiago Luna, a quien felicitó por conseguir una victoria importante en UFC Qatar. No obstante, dejó abierta la interrogante sobre lo que habría sucedido si Aleksandre hubiera podido competir sin problemas físicos.

No siento más que respeto por su rival, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si mi hermano hubiera estado al 100%", concluyó.