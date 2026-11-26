El terror se apoderó en las gradas del Batumi Arena por la campal entre aficionados

El partido entre Besiktas y el Hapoel Beer Sheva de la Europa League presentó graves problemas por una pelea en las gradas del Batumi Arena de Georgia. El encuentro se suspendió al minuto 25 por media hora.

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El conflicto se originó después de una provocación por parte de los aficionados turcos, en la que les mostraron una bandera de Palestina a los seguidores israelíes. La reacción fue una batalla campal con lanzamiento de butacas incluido.

Los futbolistas se acercaron a las gradas para intentar calmar la riña; sin embargo, la gente continuó aventando objetos, por lo que el árbitro Krogh suspendió el partido.

Aficionados del Besiktas durante un encuentro de la Liga turca | AP

Cabe recalcar que el encuentro había sido trasladado a Georgia por recomendación de las autoridades turcas, quienes previeron violencia por las fuertes tensiones políticas entre turcos e israelíes.

Jugadores y cuerpo técnico del Besiktas después del partido | X: @Besiktas

A su vez, el Trabzonspor ofreció solidaridad al Besiktas y sus aficionados mediante un comunicado oficial: "No aceptamos que se prive a los equipos turcos del derecho a jugar sus partidos como locales en su país y ante sus aficionados en los encuentros contra los equipos israelíes ocupantes. No consideramos correctas las decisiones de la UEFA sobre este asunto, que muestran una doble moral. En este contexto, condenamos enérgicamente las intervenciones desproporcionadas de las fuerzas de seguridad contra los aficionados del Beşiktaş en Georgia esta noche. Mantenernos unidos y actuar juntos frente a las injusticias cometidas contra el fútbol turco y nuestros aficionados es nuestro deber más fundamental. Como Trabzonspor, declaramos que estamos al lado de la comunidad del Beşiktaş y de los aficionados del Beşiktaş que han sufrido injusticias esta noche, y deseamos una pronta recuperación a los aficionados que resultaron heridos en los incidentes y fueron hospitalizados".

Lo que empieza mal, termina mal

Durante el viaje del Besiktas, el avión recibió un impacto de varios rayos y turbulencias, lo que obligó al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia. El conjunto llegó tarde a Georgia y se perdió el almuerzo oficial con los representantes de la UEFA.

Victoria de Besiktas