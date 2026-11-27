La Copa Libertadores 2026 está por llegar a su fin. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán en la Gran Final del certamen sudamericano, en busca de levantar uno de los trofeos más importantes del futbol de clubes.
El encuentro se disputará este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde brasileños y argentinos buscarán quedarse con el campeonato continental.
¿Qué equipo es el favorito para ganar la Copa Libertadores según las casas de apuestas?
¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes de La Plata?
La final de la Copa Libertadores está programada para este sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
El partido se jugará a las 17:00 horas en Argentina, Brasil y Uruguay, debido a la diferencia de horario con nuestro país.
¿Dónde ver EN VIVO el Palmeiras vs Estudiantes?
Los aficionados mexicanos podrán seguir la gran final de la Copa Libertadores 2026 a través de las siguientes opciones:
Televisión: ESPN.
Streaming: Disney+.
¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?
El Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, será el escenario que recibirá el enfrentamiento entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.
Ambos equipos buscarán conquistar la Gloria Eterna y sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas.