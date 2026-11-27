¿A qué hora y dónde ver el Palmeiras vs Estudiantes de La Plata? Final de la Copa Libertadores 2026

Trofeo de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná | X @Libertadores

El Verdao y el Pincha se enfrentarán por la Gloria Eterna en el Estadio Centenario de Uruguay; conoce el horario y los canales para seguir el encuentro en México

La Copa Libertadores 2026 está por llegar a su fin. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán en la Gran Final del certamen sudamericano, en busca de levantar uno de los trofeos más importantes del futbol de clubes.

El encuentro se disputará este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde brasileños y argentinos buscarán quedarse con el campeonato continental.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes de La Plata?

La final de la Copa Libertadores está programada para este sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido se jugará a las 17:00 horas en Argentina, Brasil y Uruguay, debido a la diferencia de horario con nuestro país.

Jugadores de Palmeiras en celebración en la Copa Libertadores | AP

¿Dónde ver EN VIVO el Palmeiras vs Estudiantes?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la gran final de la Copa Libertadores 2026 a través de las siguientes opciones:

Televisión: ESPN.

Streaming: Disney+.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

El Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, será el escenario que recibirá el enfrentamiento entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Ambos equipos buscarán conquistar la Gloria Eterna y sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas.