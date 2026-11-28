Copa Libertadores: ¿cómo fue el camino de Palmeiras y Estudiantes de La Plata para llegar a la Final?

El conjunto brasileño y el argentino superaron complicadas eliminatorias y tuvieron que recurrir a los penaltis para conseguir su boleto al partido por el título

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la Gran Final de la Copa Libertadores 2026, en una nueva edición del enfrentamiento entre el futbol brasileño y argentino por la supremacía sudamericana. Ambos equipos buscarán sumar un nuevo título continental a sus respectivas vitrinas.

El camino de los dos finalistas tuvo algunas similitudes, pues ninguno consiguió finalizar como líder de su sector durante la Fase de Grupos. Sin embargo, lograron superar cada una de las eliminatorias directas, dejando en el camino a históricos equipos del futbol sudamericano.

Jugadores de Palmeiras en celebración en la Copa Libertadores | AP

Así fue el camino de Palmeiras a la Final de la Copa Libertadores

Palmeiras terminó en la segunda posición del Grupo F con 11 puntos, consiguiendo su clasificación a los Octavos de Final, instancia en la que eliminó a Cerro Porteño de Paraguay con un marcador global de 2-1.

En los Cuartos de Final, el Verdão enfrentó a Liga de Quito, equipo con el que empató 3-3 en el marcador global. La eliminatoria se definió desde los once pasos, donde el conjunto brasileño se impuso por 4-3.

Palmeiras volvió a recurrir a la tanda de penales durante las Semifinales, luego de igualar 2-2 en el marcador global ante Fluminense. El conjunto paulista consiguió su boleto a la Gran Final tras imponerse por 5-3 desde el manchón penal.

Jugadores de Estudiantes de La Plata en celebración en la Copa Libertadores | AP

Así fue el camino de Estudiantes de La Plata a la Final de la Copa Libertadores

Por su parte, Estudiantes de La Plata terminó en la segunda posición del Grupo A con nueve unidades. Su primer rival en las eliminatorias directas fue Universidad Católica de Chile, equipo al que superó con un marcador global de 4-1 para instalarse en los Cuartos de Final.

En dicha instancia, el conjunto dirigido por Alexander Medina eliminó a Corinthians con un marcador global de 2-1. Posteriormente, el Pincha enfrentó a Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, con el que empató sin goles en ambos compromisos de las Semifinales. Fernando Muslera se convirtió en la figura de la tanda de penaltis al detener tres disparos para sellar la clasificación por 3-2.