Fecha FIFA de noviembre 2026: ¿Cuáles son los partidos más atractivos y cuándo se juegan?

La Selección Mexicana, previo al duelo contra Colombia, en Baltimore. l MEXSPORT

La última Fecha FIFA del año tendrá actividad del 9 al 17 de noviembre

Del lunes 9 al martes 17 de noviembre será la última Fecha FIFA del 2026, donde las selecciones nacionales tendrán compromisos de Nations League, tanto la UEFA como la CONCACAF, así como compromisos amistosos entre potencias del balompié.

México, Argentina, Brasil, España, Inglaterra, Francia y Alemania serán algunas de las selecciones protagonistas de los próximos días de noviembre.

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¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA de noviembre 2026?

El Tricolor y Rafa Márquez tendrán un compromiso muy importante en tierras regiomontanas, que disputará los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica.

Rafael Márquez tendrá su quinto compromiso al mando de la Selección Mexicana en su primera competencia oficial, siendo una eliminatoria de ida y vuelta en busca de su clasificación al Final Four del torneo regional.

Además, los encuentros serán importantes para conseguir un boleto a la Copa Oro 2027.

Estos serán los compromisos de la Selección Mexicana:

Sábado 14 de noviembre: Jamaica vs. México, 19:00 horas.

Martes 17 de noviembre: México vs. Jamaica, 20:30 horas.

El primer encuentro se disputará en Kingston, mientras que el partido de vuelta tendrá como escenario el Estadio Monterrey, donde el conjunto mexicano buscará cerrar la eliminatoria ante su afición.

Jugadores de la Selección Mexicana en festejo | IMAGO 7

¿Cuáles son los partidos más atractivos de la UEFA Nations League?

El futbol europeo también tendrá una agenda importante durante noviembre, pues se disputarán las últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Las mejores selecciones europeas buscarán asegurar su posición en sus respectivos sectores, mientras que otras intentarán conseguir su clasificación a la siguiente ronda o evitar el descenso de categoría.

Entre los encuentros más destacados se encuentran:

Jueves 12 de noviembre: Italia vs. Francia, 13:45 horas.

Martes 17 de noviembre: México vs. Jamaica, 20:30 horas.

Sábado 14 de noviembre: Portugal vs. Dinamarca, 13:45 horas.

Domingo 15 de noviembre: España vs. Inglaterra, 13:45 horas.

Lunes 16 de noviembre: Alemania vs. Países Bajos, 13:45 horas.

Selección de España Sub-20 en amistosos vs México | x:@SEFutbol

Argentina y Brasil también tendrán actividad en la Fecha FIFA

Además de los compromisos oficiales, los partidos amistosos internacionales serán otro de los grandes atractivos de esta ventana.

Argentina tendrá su primer compromiso sin Messi a la cabeza y Brasil, una de las selecciones más importantes de Sudamérica, tendrá que seguir encontrando su mejor futbol al mando de Carlo Ancelotti.

La Albiceleste protagonizará el clásico del Río de la Plata frente a Uruguay, mientras que Brasil se medirá con Japón, una selección que ha demostrado su crecimiento en el futbol internacional.

Los encuentros serán:

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, 17:00 horas.

Sábado 14 de noviembre: Japón vs. Brasil, 4:15 horas.