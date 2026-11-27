Kenia Os, Molotov, Carlos Rivera, Pepe Aguilar y Los Tigres del Norte forman parte de la oferta musical

La Feria Estatal de León 2027 comienza a calentar motores con el anuncio de su cartelera musical, una programación que reunirá a exponentes del pop, rock, ska, música electrónica y regional mexicano. Durante casi un mes, la ciudad guanajuatense recibirá a miles de visitantes que podrán disfrutar de conciertos, espectáculos familiares, atracciones y una amplia oferta gastronómica.

El jueves por la noche se dio a conocer la programación del Foro Mazda, uno de los escenarios más esperados de la celebración, que complementará la oferta de los Conciertos de la Gente y el tradicional Palenque, cuya cartelera fue anunciada desde principios de noviembre.

Entre los nombres que destacan para esta nueva edición se encuentran Kenia Os, Molotov, Cristian Castro, Carlos Rivera, Pepe Aguilar, Ha-Ash y Los Tigres del Norte, además de agrupaciones que prometen reunir a distintas generaciones de aficionados a la música.

La Feria Estatal de León 2027 se realizará del 8 de enero al 4 de febrero / Especial

Una de las principales novedades para quienes planean asistir es que podrán disfrutar de diversas presentaciones completamente gratuitas, mientras que otros espectáculos requerirán la adquisición de boletos.

¿Qué artistas ofrecerán conciertos gratuitos en la Feria de León 2027?

La Velaria de León será la sede de los Conciertos de la Gente, una propuesta musical que permitirá a los asistentes disfrutar de presentaciones de diferentes géneros sin pagar un boleto adicional por el espectáculo.

Desde el pop de Kenia Os hasta los clásicos del regional mexicano de Los Tigres del Norte, la programación también contempla una jornada dedicada a la música electrónica y una presentación sorpresa que todavía no ha sido revelada.

Estas son las fechas y los artistas anunciados: 9 de enero: Kenia Os.

19 de enero: Molotov.

20 de enero: La Arrolladora Banda El Limón.

26 de enero: 3BallMTY, Don Diablo, Galantis y Nervo.

27 de enero: Carlos Rivera.

31 de enero: Artista sorpresa.

2 de febrero: Los Tigres del Norte.

La Feria de León reunirá a exponentes de diferentes géneros musicales / Especial

Aunque estas presentaciones serán gratuitas, los interesados deberán mantenerse pendientes de las indicaciones de los organizadores respecto a la dinámica de acceso, disponibilidad de espacios y horarios de cada espectáculo.

Cartelera del Foro Mazda en la Feria de León 2027

Otro de los escenarios que concentrará buena parte de la actividad musical será el Foro Mazda, cuya programación incluye artistas nacionales e internacionales, con propuestas que van desde la nostalgia de los éxitos de los años ochenta hasta el ska y la música regional mexicana.

Una de las jornadas más atractivas para los seguidores del ska será la del 22 de enero, cuando Estrambóticos, Maldita Vecindad y Caligaris compartirán escenario. Por su parte, los aficionados al regional mexicano podrán disfrutar de figuras como Pepe Aguilar, La Adictiva y Grupo Pesado.

La cartelera anunciada para este recinto es la siguiente: 15 de enero: Matute.

16 de enero: Cristian Castro.

17 de enero: Lara Campos.

17 de enero: La Adictiva.

21 de enero: Ha-Ash.

22 de enero: Estrambóticos, Maldita Vecindad y Caligaris.

23 de enero: Pepe Aguilar.

24 de enero: Grupo Pesado y Pócima Norteña.

28 de enero: Artista sorpresa.

29 de enero: Fobia.

El Foro Mazda contará con exponentes del rock, ska, pop y regional mexicano / Especial

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Foro Mazda?

Quienes estén interesados en asistir a alguno de los espectáculos del Foro Mazda deberán marcar en su calendario el próximo martes 1 de diciembre de 2026, fecha en la que comenzará la venta de boletos a través de la plataforma Tickettap.

La información anunciada hasta el momento no detalla los precios de las entradas para cada presentación, por lo que será necesario consultar las condiciones de venta y los costos correspondientes a cada espectáculo.

¿Qué artistas estarán en el Palenque de la Feria de León 2027?

El tradicional Palenque también contará con una importante selección de figuras de la industria musical. Su cartelera, presentada desde principios de noviembre, reúne a algunos de los exponentes más reconocidos del regional mexicano, así como a intérpretes del pop y la balada romántica.

Entre los artistas anunciados se encuentran: Alejandro Fernández.

Julión Álvarez.

Carín León.

Yuridia.

Gloria Trevi.

Banda MS.

Edén Muñoz.

Emmanuel y Mijares.

Yuri y Lucero.

Los espectáculos del Palenque se desarrollarán entre el 8 de enero y el 4 de febrero, con precios que dependerán del artista y de la zona seleccionada por los asistentes.

A diferencia del Foro Mazda, la venta de boletos para el Palenque ya comenzó. Las entradas están disponibles desde el pasado 17 de noviembre a través de Tickettap, mientras que la comercialización en puntos físicos autorizados inició el 21 de noviembre.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Feria de León 2027?

La Feria Estatal de León 2027 se realizará del viernes 8 de enero al jueves 4 de febrero, con 28 días de actividades que convertirán a la ciudad en uno de los principales destinos de entretenimiento en Guanajuato durante el inicio del año.

Además de su oferta musical, los visitantes podrán recorrer exposiciones, espacios comerciales y áreas gastronómicas, así como disfrutar de juegos mecánicos y espectáculos dirigidos a toda la familia.