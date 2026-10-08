La actriz aseguró que no tiene interés en comenzar una nueva relación sentimental / Especial

Explicó que continúa considerando a Roberto Gómez Bolaños como el gran amor de su vida

Florinda Meza volvió a hablar públicamente sobre su vida sentimental y dejó claro que no está interesada en encontrar una nueva pareja. A más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, la actriz mantiene firme una decisión que ya había compartido anteriormente: no pretende comenzar otra relación porque considera que el creador de El Chavo del 8 continúa siendo el gran amor de su vida.

La declaración surgió después de que Florinda fuera cuestionada por reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Ante la pregunta sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, la actriz, de 77 años, respondió de manera breve, pero contundente, dejando claro que su postura no ha cambiado con el paso de los años.

“Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más”, afirmó.

Florinda Meza afirma que no tiene otro amor más que Roberto Gómez Bolaños / Especial

¿Por qué Florinda Meza no quiere volver a tener pareja?

Para Florinda Meza, la razón está directamente relacionada con los sentimientos que todavía mantiene hacia Roberto Gómez Bolaños, con quien compartió varias décadas de su vida. La actriz ha explicado en diferentes momentos que la muerte del comediante no significó para ella el final del vínculo emocional que construyeron y que, por esa razón, no contempla reemplazarlo sentimentalmente.

No es la primera ocasión en la que Meza habla abiertamente sobre este tema. En una entrevista concedida años atrás ya había sido cuestionada sobre la posibilidad de volver a enamorarse después de la muerte de Chespirito y su respuesta fue igualmente contundente.

“¿Nunca pensó en volver a enamorarse?”, le preguntaron entonces.

“Por supuesto que no, nunca. Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?”, respondió

Sus nuevas declaraciones confirman que esa postura permanece intacta. Aunque han transcurrido más de diez años desde que perdió a su esposo, Florinda Meza continúa descartando iniciar otra relación y ha optado por preservar el recuerdo y el vínculo sentimental que mantiene con Gómez Bolaños.

La actriz asegura que no quiere volver a tener otra pareja por el momento / Especial

Florinda Meza recuerda el dolor por la muerte de Chespirito

La actriz también ha hablado anteriormente sobre el proceso que atravesó después del fallecimiento del creador de personajes como El Chavo, El Chapulín Colorado y el Doctor Chapatín. En una de esas conversaciones describió la muerte de su esposo como “la peor de mis pesadillas”, dejando ver la dimensión que tuvo la pérdida en su vida personal.

Meza ha reconocido que el dolor no desapareció simplemente con el paso del tiempo, sino que tuvo que aprender a convivir con la ausencia. Su decisión de no volver a buscar pareja forma parte de la manera en la que ha elegido continuar su vida después de la muerte del comediante.

La artista recuerda a Chespirito en cada entrevista que ofrece / Especial

Florinda Meza ha defendido su historia de amor con Chespirito

La relación de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños también ha sido objeto de polémica desde sus inicios. El romance comenzó cuando el comediante todavía estaba casado con Graciela Fernández, situación que durante décadas generó críticas y diferentes versiones alrededor de la pareja.

El tema volvió a cobrar fuerza con el estreno en 2025 de Chespirito: Sin querer queriendo, producción biográfica que retomó diferentes episodios de la vida personal y profesional de Gómez Bolaños. La serie provocó que viejas controversias fueran nuevamente discutidas y que la relación con Florinda regresara al centro de la conversación.

Ante los cuestionamientos que surgieron, Meza defendió públicamente la historia que vivió con el comediante y aseguró que nunca consideró que ella hubiera provocado los problemas que ya existían en el matrimonio de Gómez Bolaños.

“Nunca me llegué a sentir culpable. Sabía que no había sido la generadora de que ese matrimonio no estuviera bien”, declaró en una entrevista con Adela Micha.

¿Cuántos años estuvieron juntos Florinda Meza y Chespirito?

La relación entre ambos se extendió durante décadas antes de que finalmente contrajeran matrimonio en 2004. La pareja permaneció casada hasta la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ocurrida el 28 de noviembre de 2014, cuando el comediante tenía 85 años.

Durante buena parte de ese tiempo, Florinda no solamente fue su pareja sentimental. Ambos compartieron una extensa trayectoria profesional, especialmente durante los años en los que programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado se convirtieron en fenómenos de la televisión mexicana y posteriormente alcanzaron popularidad en distintos países de América Latina.