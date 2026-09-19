‘Heredero’ de los restaurantes ‘Cambalache’ es detenido por supuestamente matar a su madre

Los hechos habrían ocurrido en un departamento en Brickell / Especial

Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, enfrenta en Miami un cargo por homicidio en segundo grado con un arma

El nombre de Stefano Cremasco-Cicero comenzó a generar atención tanto en Estados Unidos como en México después de que fuera detenido en Miami y acusado por la muerte de su madre dentro de un departamento ubicado en el exclusivo sector de Brickell. El empresario, de 36 años, está relacionado con la familia fundadora de Cambalache, una de las cadenas de restaurantes de inspiración argentina más conocidas en México, y actualmente enfrenta un proceso judicial por homicidio en segundo grado con un arma.

De acuerdo con el reporte policial citado por medios locales, agentes acudieron alrededor de las 4:47 de la mañana al complejo Solitair Brickell Apartments, ubicado sobre Southwest Eighth Street, después de recibir una llamada solicitando asistencia. Cuando llegaron al lugar, encontraron a Cremasco-Cicero en el vestíbulo del edificio con rastros de sangre en las manos, la ropa y los zapatos.

El empresario, de 36 años, está relacionado con la familia fundadora de Cambalache / Especial

¿Qué pasó con la madre de Stefano Cremasco?

Los agentes subieron posteriormente hasta el departamento del piso 47, donde localizaron a una mujer con múltiples heridas provocadas aparentemente por un arma blanca. Elementos de Miami Fire Rescue acudieron al inmueble y confirmaron su muerte poco después de las 5:00 de la mañana. La víctima fue identificada posteriormente en reportes mexicanos como Isabel Cicero Chávez, madre del acusado.

La investigación determinó que la mujer había viajado desde México para visitar a su hijo y se encontraba hospedada con él en Miami. Según el reporte policial, las cámaras del edificio registraron a ambos entrando juntos al inmueble durante la noche anterior, mientras que los accesos electrónicos ayudaron a reconstruir parte de los movimientos ocurridos durante las horas posteriores.

Al momento de ser cuestionado por los agentes en el vestíbulo, Cremasco-Cicero realizó una breve declaración que quedó asentada en el informe policial: “Me estaba defendiendo”, según el informe de arresto.

La frase se convirtió en uno de los elementos que mayor atención ha generado alrededor del caso, aunque hasta ahora las autoridades no han dado a conocer públicamente una versión definitiva sobre qué originó el enfrentamiento dentro del departamento.

Autoridades exponen que encontraron a Cremasco-Cicero con rastros de sangre en las manos, la ropa y los zapatos / Especial

Cámaras captaron los movimientos de Stefano Cremasco

Las grabaciones de seguridad del edificio forman parte central de la investigación. De acuerdo con la Policía de Miami, las cámaras captaron a Cremasco-Cicero y a su madre juntos alrededor de las 22:30 horas, cuando ambos se dirigieron hacia el piso donde se encontraba el departamento.

Horas después, aproximadamente a las 4:26 de la mañana, las imágenes habrían mostrado al empresario entrando a un elevador con una camisa blanca, pantalón caqui y zapatos blancos que aparentemente tenían manchas de sangre. El reporte señala además que llevaba un cuchillo y que en un momento dejó caer el objeto antes de recogerlo nuevamente.

Más tarde fue visto utilizando una camisa diferente y saliendo brevemente del edificio. Regresó minutos después y permaneció en el vestíbulo, donde pidió ayuda a una mujer que había acudido al complejo para entregar comida.

Según la investigación, el propio Cremasco-Cicero terminó realizando la llamada al 911, aunque entregó el teléfono a la trabajadora para que proporcionara la dirección exacta del edificio a los servicios de emergencia.

Stefano Cremasco-Cicero alega en su defensa que se tuvo que defender de su propia madre / Especial

¿Qué encontraron dentro del departamento?

Después de obtener una orden judicial, detectives de homicidios realizaron un cateo dentro de la vivienda y aseguraron diferentes objetos que ahora forman parte de la investigación.

De acuerdo con el reporte policial, en el departamento fueron localizados varios cuchillos de cocina con residuos de sangre, dos camisas blancas con manchas, cristales rotos y una botella de vino rota. También se recuperaron prendas, zapatos y otros objetos que fueron documentados por los investigadores.

Las autoridades también señalaron que el acusado presentaba pequeñas lesiones en las manos y residuos de sangre, elementos que fueron registrados como parte de las diligencias.

Hasta ahora, el motivo del ataque continúa sin esclarecerse públicamente. La esposa de Cremasco-Cicero, quien se encontraba en Francia al momento de los hechos, declaró a los investigadores que la relación entre madre e hijo se había distanciado después del divorcio de los padres y que Stefano atravesaba una etapa de estrés relacionada con la apertura de un nuevo restaurante. Estas declaraciones forman parte del expediente policial y no establecen por sí mismas el móvil del crimen.

Actualmente enfrenta un proceso judicial por homicidio en segundo grado con un arma / Especial

¿Quién es Stefano Cremasco-Cicero?

Stefano Cremasco-Cicero tiene 36 años y está relacionado con una de las familias más conocidas dentro del sector restaurantero de inspiración argentina en México.

En Estados Unidos se desempeñaba como gerente de operaciones de la división estadounidense de Grupo Orfano, conglomerado gastronómico con negocios en México, Estados Unidos y Argentina. Entre los proyectos del grupo se encuentra 1986 Steak House, restaurante inaugurado en mayo de 2026 en Coconut Grove, Miami.

La propia cobertura especializada del sector restaurantero había identificado a Cremasco como una figura vinculada al desarrollo de este nuevo concepto y señalaba que había crecido alrededor del negocio familiar de los restaurantes argentinos.

El vínculo de Stefano Cremasco con Cambalache

El empresario es hijo de Oscar Daniel Cremasco Scattolini, identificado como fundador de Cambalache, cadena que comenzó operaciones en México en 1986 y que con el paso de los años amplió su presencia a diferentes puntos del país.

Oscar Cremasco llegó a México desde La Plata, Argentina, durante la década de los 80 y posteriormente desarrolló el concepto de parrilla que terminaría convirtiéndose en uno de los referentes de cocina argentina en territorio mexicano.

La familia también ha estado relacionada con otros proyectos del sector gastronómico, entre ellos Puerto Madero, mientras que Stefano continuó desarrollando actividades empresariales dentro del mismo ramo en Estados Unidos.

¿Qué es 1986 Steak House?

Uno de los proyectos más recientes asociados a Stefano Cremasco es 1986 Steak House, establecimiento abierto en Coconut Grove durante mayo de 2026.

El restaurante forma parte de Grupo Orfano y su concepto está inspirado en la parrilla argentina. El nombre hace referencia al Mundial de México 1986, torneo en el que Argentina consiguió su segundo campeonato del mundo con Diego Maradona como principal figura.

Antes de su detención, Cremasco había participado públicamente en la promoción del establecimiento y aparecía identificado como responsable de operaciones en Estados Unidos.

¿Qué cargos enfrenta Stefano Cremasco?

Después de su detención, Cremasco-Cicero fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, en Miami-Dade.

La Fiscalía presentó formalmente un cargo de homicidio en segundo grado con un arma, mientras que durante su primera comparecencia una jueza determinó negarle la fianza. Además, los registros judiciales mostraban una retención relacionada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.