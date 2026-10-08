Hijo de Fishman ya había protagonizado una escena donde aplicó un peligroso martinete a Máscara Sagrada

Hijo de Fishman en un duelo sangriento frente a Máscara Sagrada | IG hijodefishman

El gladiador ya tenía antecedentes de aplicar esta peligrosa llave, solo que ahora lo hizo ante una persona sin las condiciones para recibir el castigo

En redes sociales comenzaron a circular videos de una lucha entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada en los que se observa un castigo similar al que recibió el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, que le costó la vida.

El antecedente ante Máscara Sagrada

En las imágenes, Hijo de Fishman intenta aplicar un martinete a Máscara Sagrada, un movimiento en el que el rival queda elevado y su cabeza y cuello quedan expuestos al impacto contra la lona. La maniobra es considerada de alto riesgo dentro de la lucha libre.

La diferencia en aquella ocasión es que Máscara Sagrada es un luchador experimentado, acostumbrado a recibir distintos tipos de castigos y con conocimiento de cómo ejecutarlos o recibirlos. Esto no elimina el riesgo, pero forma parte de la preparación de un gladiador profesional.

El Hijo de Fishman es uno de los luchador las recios en los encordados | Captura

El caso que terminó con la muerte de El Búho

El antecedente vuelve a cobrar relevancia después de lo ocurrido con Gerardo Germán Pineda, de 75 años, quien recibió un martinete y posteriormente quedó inmóvil sobre la lona. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Hijo del Fishman, luchador mexicano presumiendo su cinturón| INSTAGRAM @hijodefishman

Tras el fallecimiento, Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se investiga el caso por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.