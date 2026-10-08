En redes sociales comenzaron a circular videos de una lucha entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada en los que se observa un castigo similar al que recibió el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, que le costó la vida.
El Búho, réferi de lucha libre, perdió la vida durante función en Hidalgo después de recibir un peligroso castigo
El antecedente ante Máscara Sagrada
En las imágenes, Hijo de Fishman intenta aplicar un martinete a Máscara Sagrada, un movimiento en el que el rival queda elevado y su cabeza y cuello quedan expuestos al impacto contra la lona. La maniobra es considerada de alto riesgo dentro de la lucha libre.
La diferencia en aquella ocasión es que Máscara Sagrada es un luchador experimentado, acostumbrado a recibir distintos tipos de castigos y con conocimiento de cómo ejecutarlos o recibirlos. Esto no elimina el riesgo, pero forma parte de la preparación de un gladiador profesional.
El caso que terminó con la muerte de El Búho
El antecedente vuelve a cobrar relevancia después de lo ocurrido con Gerardo Germán Pineda, de 75 años, quien recibió un martinete y posteriormente quedó inmóvil sobre la lona. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Tras el fallecimiento, Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se investiga el caso por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del movimiento y su relación con la muerte del réferi.