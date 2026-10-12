¡Insólito! El gol con dos balones en el futbol de China que le está dando la vuelta al mundo

Jugada con la anotación con dos balones en China | CAPTURA DE PANTALLA

La segunda división del futbol asiático protagonizó un momento curioso

Momento curioso se vivió durante el juego entre el Shaanxi Union y el Foshan Nanshi de la segunda división de China cuando en un momento de la nada se anotó un gol con dos balones.

¿Qué sucedió?

El increíble suceso apareció durante el minuto 28 de la primera parte con dos balones que estuvieron rodando en el terreno de juego debido a una desatención cuando el esférico abandonó y se hizo el saque de banda para el equipo de Shaanxi.

En el afán de querer cobrar rápido se tomó el balón que se encontraba en la línea; pero el otro esférico que abandonó el terreno de juego regresó al filo del mediocampo y Mame Ndiaye pateó el balón hacia su propia portería al ver el ataque en contra.

Jugada insólita que termina con dos balones en las redes de la portería | CAPTURA DE PANTALLA

El balón pasó de largo y se metió mientras que el ‘oficial’ fue detenido por el arquero y en el contra remate llegó el gol; terminando así los esféricos en el fondo de las redes para desatar la polémica con todos lo jugadores rivales encima del árbitro.

El clip del momento no tardó en hacerse viral en redes sociales por la forma en que el juego continúo sin la reacción del silbante hasta que cayeron los goles en la misma portería dentro del partido.

Una de las curiosidades que despertó esta jugada fue la de qué pasó después si se contó la anotación o no, ya que en el clip culmina con los reclamos hacia el colegiado dejando la intriga del desenlace en el marcador.

Los dos balones apareciendo el área para que finalicen en la portería| CAPTURA DE PANTALLA

¿Contó el gol?

“Dos goles en una sola jugada - cosas así solo en China”, se destaca en una publicación en X desde la cuenta de un llamado Piłkarskie Państwo Środka que muestra un video menos de un minuto.

“En el minuto 48 del partido Shaanxi - Foshan en la CL1, aparecieron dos balones de fútbol en el campo, que uno tras otro entraron en la portería de los visitantes. Al final, el árbitro no validó ningún gol…”, se catapulta en el posteo.