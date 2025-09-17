La inversión que hacen los equipos de la Liga MX año con año es mayor. El futbol mexicano mueve decenas de millones de dólares en cada mercado de transferencias y este verano el Club América fue el equipo que más dinero gastó en fichajes y para sorpresa de propios y extraños, Chivas ocupa el segundo puesto en esa lista, esto de acuerdo a datos recabados por el sitio especializado en fichajes, Transfermrkt.

América abre la cartera

Las contrataciones de 'Pantera' Zuñiga, Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y por supuesto, Allan Saint-Maximin ponen al América como el club que mayor inversión económica hizo este verano en la Liga MX. Las Águilas desembolsaron un total de 25.6 millones de dólares.