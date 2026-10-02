Riestra pone el ascenso como condición para continuar en el Sporting

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, lanzó una contundente declaración sobre el futuro del proyecto encabezado por Grupo Orlegi. El directivo aseguró que existe un compromiso dentro del equipo responsable de la gestión deportiva: si el conjunto asturiano no consigue el ascenso a LaLiga, darán un paso al costado.

La postura de Riestra llega después del complicado inicio de temporada del Sporting en LaLiga Hypermotion y de la derrota 2-0 ante el Real Oviedo en el derbi asturiano. El objetivo del club continúa siendo regresar a la máxima categoría del futbol español y, para el directivo, el compromiso con esa meta es total.

José Riestra promete su salida si el Sporting de Gijón no asciende

Durante una entrevista en el podcast ‘Arquitectos - LaLiga’, José Riestra reveló que el grupo encargado del proyecto deportivo acordó hacerse a un lado si no consigue devolver al Sporting de Gijón a Primera División.

“Si no lográbamos el ascenso, nos íbamos nosotros”, explicó el presidente ejecutivo, quien señaló que este compromiso fue establecido meses atrás. La declaración se produjo después de la derrota ante el Real Oviedo, aunque el dirigente dejó claro que el objetivo de la temporada permanece intacto.

Sporting de Gijón vs Burgos | IG: @realsporting

El proyecto de Grupo Orlegi en el Sporting está planteado a cinco años y contempla el regreso del equipo a LaLiga como uno de sus principales objetivos. De acuerdo con información de medios españoles, el compromiso de Riestra no implica que Orlegi Sports haya anunciado una salida del club, sino que el propio directivo pondría su cargo a disposición si no se cumple la meta deportiva.

Sporting de Gijón confía en Nicolás Larcamón para lograr el ascenso

A pesar del arranque irregular, Riestra mantiene su respaldo a Nicolás Larcamón, entrenador elegido para encabezar el intento del Sporting de Gijón por regresar a LaLiga. El directivo destacó la experiencia del técnico argentino en Venezuela, Chile, Brasil y México, además de su disposición para trabajar y corregir.

Después de siete jornadas, el Sporting ocupa el lugar 12 de LaLiga Hypermotion con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas. El equipo todavía tiene una parte importante del campeonato por delante para acercarse a los puestos que permiten pelear por el ascenso.

Nicolás Larcamón en Sporting de Gijón vs Burgos | IG: @realsporting

El ascenso directo corresponde a los dos primeros lugares de LaLiga Hypermotion, mientras que los equipos que terminan entre el tercero y el sexto disputan un playoff para definir el tercer boleto a Primera División. Por ello, el Sporting de Gijón todavía tiene diferentes caminos para alcanzar el objetivo marcado por Riestra y Grupo Orlegi.