La directora Olivia Salomón destaca que ambas conmemoraciones recuerdan que México tiene una gran historia que honrar

La Lotería Nacional celebró el cuarto aniversario de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), quien atiende a pequeños emprendedores, comercios, productoras y productores mediante créditos. Ademas, que es una aliada fundamental en el envío de remesas que ayuda a la comunidad migrante.

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Por otro lado, con este mismo sorteo se conmemoró al Museo del Telégrafo por su 20 aniversario y que es un espacio cultural donde se aprecia la memoria histórica y las diferentes dimensiones de la tecnología telegráfica en México, que convive con creaciones contemporáneas, exposiciones y divulgación comunitaria

La Lotería Nacional celebró el cuarto aniversario de Financiera para el Bienestar / Especial

Celebran dos aniversarios en Lotería Nacional

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores; y la directora de Administración y Finanzas de FINABIEN, Guadalupe Trinidad Reyes García, dieron paso al aniversario de ambos espacios.

La directora Olivia Salomón señaló que este sorteo reúne dos aniversarios muy especiales; mientras que uno celebra cuatro años de acercar oportunidades para las familias mexicanas, el otro reconoce a un espacio que preserva la memoria de las comunicaciones que contribuyeron a unir a la nación.

También se conmemoró, en un billete, al Museo del Telégrafo / Especial

En este sentido, la titular de Lotería Nacional destacó que los dos aniversarios recuerdan que México tiene una gran historia que honrar y un futuro de bienestar que seguir construyendo. Refirió que hace cuatro años, el antiguo Telecomm se transformó en Financiera para el Bienestar con la misión social de acercar servicios financieros, apoyar a pequeños negocios y abrir oportunidades para quienes más lo necesitan.

Asimismo, dijo que este sorteo reconoce 20 años del Museo del Telégrafo, un lugar que conserva el legado de las comunicaciones que ayudaron a conectar el país. En este contexto, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que la transformación de México debe traducirse en bienestar para todas y todos, y que el Humanismo Mexicano lleve el progreso a las comunidades y se refleje en una mejor vida para las familias mexicanas.

Por último, la funcionaria precisó que es un orgullo para Lotenal compartir este homenaje con todo México a través de uno de los símbolos más entrañables de la institución: el cachito de lotería. Y en esta sintonía, antes de escuchar de voz de las Niñas y los Niños Gritones los premios principales, reconoció a quienes dirigen estas instituciones, así como a las mujeres y hombres que hacen posible, en todo el país, que se mantengan vigentes y con una gran vocación de servicio.

La Lotería Nacional destacó que México tiene una gran historia que honrar / Especial

Reconocen el trabajo del Museo del Telégrafo

La directora de FINABIEN, Rocío Mejía Flores celebró el Sorteo Mayor No. 4033 por el cuarto aniversario de Financiera para el Bienestar y el vigésimo del Museo del Telégrafo, inaugurado el 22 de noviembre de 2006 para difundir la historia de la telegrafía en el país. Asimismo, agradeció a la Lotería Nacional y a su titular, Olivia Salomón Vibaldo, por la emisión de estos billetes conmemorativos que fortalecen el legado del organismo.