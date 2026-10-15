Maduro se declara “no culpable” ante la justicia de EEUU por conspiración para cometer torturas

Nicolás Maduro compareció ante la justicia de Estados Unidos y se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta / Especial

El exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, rechazaron los nuevos cargos presentados en su contra en Nueva York. El juez Alvin Hellerstein fijó para el 17 de diciembre la próxima audiencia para discutir los argumentos procesales.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon “no culpables” de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que enfrenta la pareja ante la justicia de Estados Unidos. Durante la audiencia en Nueva York, el exmandatario venezolano rechazó las acusaciones y sostuvo, mediante un traductor: “Rechazo este documento en su totalidad, de falsas acusaciones y alegaciones”.

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La comparecencia fue presidida por el juez federal Alvin Hellerstein ante quien ambos procesados ratificaron además su renuncia al derecho a un juicio rápido, permitiendo extender los plazos procesales previos a la etapa de juicio.

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Con esta actualización en el expediente, la fiscalía estadounidense elevó a cinco el número total de cargos formales contra Cilia Flores (quien previamente enfrentaba tres), mientras que Nicolás Maduro pasó de cuatro a cinco acusaciones. Ambos mantienen los señalamientos previos relacionados con presunta conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como posesión y conspiración para poseer armas automáticas y artefactos destructivos.

Maduro rechazó las acusaciones en su contra durante su comparecencia ante un tribunal estadounidense / REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo

Juez mantiene el calendario judicial

Durante la audiencia, Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, solicitó un plazo mayor para analizar la nueva acusación formal. No obstante, el juez Hellerstein desestimó modificar la agenda y confirmó que el 17 de diciembre se escucharán los argumentos orales relacionados con los cargos centrales del proceso.

Cuando Maduro intentó explayarse en sus declaraciones sobre el contenido del expediente, el magistrado lo interrumpió para delimitar formalmente su postura procesal con la pregunta: “¿Se declara culpable o no culpable?”. Tras la respuesta del acusado, el juez registró textualmente en el acta: “Se entra en acta que se declara no culpable. Siguiente”.

La declaración de “no culpable” de Nicolás Maduro se produjo durante el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos / Redes Sociales

¿Qué sostiene la acusación contra Maduro y Flores?

De acuerdo con la imputación modificada presentada por el Departamento de Justicia, la fiscalía sostiene como hipótesis de acusación que la estructura de poder en Venezuela recurrió a prácticas de represión y tortura en contra de opositores políticos, figuras militares y otras personas detenidas, incluyendo a tres ciudadanos estadounidenses.

El documento fiscal argumenta que dichas medidas habrían formado parte de una estrategia para consolidar y mantener el control institucional. Por su parte, la defensa legal niega categóricamente los señalamientos.

El exmandatario venezolano acudió ante la justicia estadounidense para responder a las acusaciones relacionadas con una presunta conspiración para cometer tortura / EFE