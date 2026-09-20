El mexicano derrotó por nocaut en el quinto asalto al canadiense Guillermo Amílcar Hernández, quien llegó invicto al combate

Marco Verde consiguió una nueva victoria en su carrera profesional al imponerse por nocaut en el quinto asalto a Guillermo Amílcar Hernández. El combate estaba pactado a ocho rounds y terminó antes de llegar a la mitad de lo previsto.

El mexicano tuvo que superar algunos momentos complicados durante la pelea, incluido un conteo en el tercer asalto. El referí consideró como caída un movimiento que pareció más un resbalón, pero Verde continuó sin verse afectado.

Marco Verde sigue creciendo en su carrera profesional | PBC

Verde encuentra el nocaut después de una pelea complicada

Hernández llegó a San Diego con una marca invicta de 7-0 y representaba una prueba importante para el mexicano. El canadiense de raíces salvadoreñas había conseguido cuatro triunfos por nocaut antes de enfrentarse al medallista olímpico.

Verde respondió con autoridad y terminó encontrando el golpe que puso fin al enfrentamiento en el quinto episodio. Con la victoria, el mazatleco mejoró su récord profesional a 7-0 y ahora suma cuatro triunfos antes de llegar a las tarjetas.

La caída del tercer asalto fue uno de los momentos que le puso algo de drama al combate. El golpe no pareció tener la contundencia suficiente para derribarlo y todo apuntó a un resbalón, pero el réferi realizó el conteo correspondiente.

Marco Verde celebra una nueva victoria en su carrera profesional | Especial

Marco Verde sigue creciendo como profesional

Pese a ese episodio, el mexicano mantuvo el control de sus emociones y continuó con su estrategia hasta encontrar el momento para cerrar la pelea. La victoria también representa un paso importante después de enfrentarse a un rival que llegó sin conocer la derrota.

Al finalizar el combate, Verde incluso se tomó con humor el episodio de la caída y bromeó sobre lo ocurrido, mostrando que el conteo no había cambiado su estado de ánimo. El sinaloense volvió a demostrar la personalidad que lo ha acompañado desde su etapa amateur.

Marco Verde peleó de forma inteligente para llevarse la victoria | Redes