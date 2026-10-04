Marcus Mariota agrava su lesión y los Commanders se quedan sin margen en la posición de quarterback

El suplente de Washington tuvo que abandonar el duelo ante Colts y ahora será sometido a más pruebas por una lesión de rodilla

La situación de los Washington Commanders en la posición de quarterback se complicó todavía más, luego de que Marcus Mariota salió lesionado durante la derrota 30-13 ante los Indianapolis Colts en Londres y se espera que se pierda algún tiempo.

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Mariota sufrió la lesión en el primer cuarto, cuando su pierna derecha quedó atrapada tras recibir una captura de Laiatu Latu. El veterano había completado 3 de 4 pases para 46 yardas y sumado una carrera de 35 antes de abandonar el encuentro.

Washington vuelve a sufrir en la posición

De acuerdo con reportes posteriores al partido, Mariota agravó la lesión del MCL que ya había sufrido durante la pretemporada y será sometido a nuevas pruebas para determinar el alcance del problema.

Jugadores de Colts felicitan a Jonathan Taylor en el partido contra Commanders | AP

El golpe llega en un momento delicado, pues Jayden Daniels tampoco estuvo disponible ante Indianapolis por la lesión en el codo izquierdo que sufrió en la Semana 2. Existe la esperanza de que el quarterback titular pueda regresar el próximo encuentro.

La lesión de Mariota obligó a Washington a recurrir al novato Athan Kaliakmanis, quien entró al partido para disputar los primeros snaps de temporada regular de su carrera. El quarterback terminó con 15 completos de 33 intentos, 186 yardas, un touchdown y una intercepción.

Athan Kaliakmanis se suma a una lista que no deja de crecer

Athan Kaliakmanis tomó el control de la ofensiva de Commanders | AP