Mariana Ochoa continúa con una nueva etapa frente a los reflectores y ya tiene preparada una presentación especial para sus seguidores en la Ciudad de México. La cantante llegará a La Maraka con su “Amiga Tour”.
La cita será el sábado 17 de octubre de 2026 a las 21:30 horas, de acuerdo con la cartelera oficial del recinto y la información publicada por Ticketmaster.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Mariana Ochoa?
El “Amiga Tour” de Mariana Ochoa se realizará el 17 de octubre de 2026 en La Maraka, ubicada en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
El espectáculo comenzará a las 21:30 horas, mientras que el acceso para el público está programado desde las 20:00 horas para entrada general y desde las 19:45 horas para las localidades Oro y VIP.
El recinto se encuentra en Mitla 410, colonia Narvarte, CDMX.
¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Mariana Ochoa?
La venta contempla diferentes zonas dentro de La Maraka. Los precios publicados para el concierto son:
Oro: 1,980 pesos
VIP: 1,560 pesos
Preferente: 1,250 pesos
General: 1,030 pesos
PA VIP: 925 pesos
PA Vista Parcial: 510 pesos
Los precios corresponden a los accesos publicados para el evento y pueden estar sujetos a cambios o cargos adicionales de acuerdo con el sistema de venta.