Mariana Ochoa prepara concierto en CDMX: ¿cuándo y dónde será su “Amiga Tour”?

Mariana Ochoa prepara su regreso a los escenarios con el “Amiga Tour” en CDMX. / @soymarianaochoa

La cantante llegará a La Maraka con un espectáculo que combinará pop, música regional, temas conocidos y nuevas propuestas

Mariana Ochoa continúa con una nueva etapa frente a los reflectores y ya tiene preparada una presentación especial para sus seguidores en la Ciudad de México. La cantante llegará a La Maraka con su “Amiga Tour”.

La cita será el sábado 17 de octubre de 2026 a las 21:30 horas, de acuerdo con la cartelera oficial del recinto y la información publicada por Ticketmaster.

Mariana Ochoa. / LCDLF

¿Cuándo y dónde será el concierto de Mariana Ochoa?

El “Amiga Tour” de Mariana Ochoa se realizará el 17 de octubre de 2026 en La Maraka, ubicada en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

El espectáculo comenzará a las 21:30 horas, mientras que el acceso para el público está programado desde las 20:00 horas para entrada general y desde las 19:45 horas para las localidades Oro y VIP.

El recinto se encuentra en Mitla 410, colonia Narvarte, CDMX.

Mariana Ochoa. / @soymarianaochoa

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Mariana Ochoa?