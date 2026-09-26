Pese a la sentencia, permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme / Redes Sociales

Kumiko Kosaka fue declarada responsable de siete hechos cometidos contra cinco víctimas de un colegio en Argentina

La justicia argentina condenó a 20 años de prisión a Kumiko Kosaka, la religiosa japonesa involucrada en uno de los casos de abuso sexual infantil que mayor conmoción provocó dentro de la Iglesia católica en Argentina. Los hechos ocurrieron contra alumnos sordos del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Mendoza, institución que terminó clausurada después de que comenzaran a conocerse las denuncias.

El Tribunal Penal Colegiado N.º 2 de Mendoza estableció la pena después de que la Suprema Corte de Justicia provincial revocara en agosto la absolución que Kosaka había recibido durante un juicio previo en 2023. La religiosa fue encontrada responsable de siete hechos delictivos cometidos contra cinco víctimas, cuatro en calidad de autora y tres como partícipe. Además de los 20 años de prisión, recibió una inhabilitación de 10 años para desarrollar actividades relacionadas con el cuidado, educación o guarda de menores.

La justicia argentina condenó a 20 años de prisión a Kumiko Kosaka / Especial

¿Por qué Kumiko Kosaka no irá inmediatamente a prisión?

A pesar de la gravedad de la condena, Kosaka permanecerá en libertad mientras la sentencia no quede firme. El tribunal impuso diferentes restricciones para evitar una posible fuga, entre ellas la prohibición de abandonar Mendoza y la entrega de su pasaporte, mientras la defensa continúa con los recursos correspondientes.

La Fiscalía y los representantes de las víctimas habían solicitado una pena de 22 años de cárcel, mientras que finalmente el tribunal estableció una condena de 20 años. La defensa de la religiosa sostuvo su inocencia durante el proceso y anticipó que recurrirá la resolución.

La decisión representa un giro respecto a lo ocurrido en 2023, cuando Kosaka había sido absuelta. En agosto de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza decidió revertir aquel fallo al considerar que las pruebas habían sido analizadas de manera fragmentada, por lo que ordenó revisar nuevamente su responsabilidad.

La religiosa japonesa involucrada en uno de los casos de abuso sexual infantil / Redes Sociales

¿Qué ocurrió en el Instituto Antonio Próvolo?

El caso gira alrededor del Instituto Antonio Próvolo, una institución religiosa dedicada a la atención y educación de niños sordos en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Las investigaciones permitieron documentar abusos cometidos durante años contra menores que permanecían como alumnos internos.

Los hechos salieron a la luz con mayor fuerza en 2016, cuando las denuncias provocaron una investigación que terminó revelando una trama mucho más amplia dentro del establecimiento. Diferentes víctimas señalaron que los abusos ocurrían con frecuencia durante los fines de semana y que existían amenazas para impedir que contaran lo sucedido.

La investigación se convirtió en uno de los casos de abuso sexual infantil y encubrimiento dentro de la Iglesia católica más graves conocidos en Argentina. A medida que avanzaron las diligencias aparecieron testimonios que involucraron a sacerdotes, trabajadores y otras personas relacionadas con el instituto.

La religiosa fue encontrada responsable de siete hechos delictivos / Redes Sociales

Sacerdotes ya habían recibido largas condenas

El caso Próvolo había llevado anteriormente a prisión a dos sacerdotes. En 2019, Horacio Corbacho fue condenado a 45 años de cárcel, mientras que el sacerdote italiano Nicola Corradi recibió una pena de 42 años.

También fueron condenados otras personas relacionadas con la institución, entre ellas el exjardinero Armando Gómez, sentenciado a 18 años, y el exmonaguillo Jorge Bordón, quien había recibido una condena de 10 años.

Corradi murió en 2021 mientras cumplía prisión domiciliaria. Su figura se convirtió en uno de los puntos centrales del escándalo debido a que anteriormente ya había sido señalado por hechos similares relacionados con el Instituto Próvolo de Verona, Italia.

El antecedente de Nicola Corradi en Italia

Una de las revelaciones que provocó mayor indignación fue que Nicola Corradi ya había sido señalado anteriormente por abusos en Italia antes de trasladarse a Argentina.

El religioso había trabajado en el Instituto Antonio Próvolo de Verona y existían acusaciones relacionadas con víctimas de aquella institución. Posteriormente fue enviado a Argentina, donde continuó vinculado al establecimiento que funcionaba en Mendoza.

El conocimiento previo sobre las denuncias abrió un debate alrededor de la actuación de autoridades eclesiásticas y sobre si existieron mecanismos que permitieron que religiosos acusados fueran trasladados en lugar de ser investigados y apartados.

Víctimas celebran que se revirtiera la absolución

Después de conocerse la sentencia, representantes de las víctimas destacaron que el nuevo fallo permitió revertir la absolución que había beneficiado inicialmente a Kosaka.

“Las víctimas están conformes con la decisión, se ha logrado revertir una lamentable sentencia absolutoria”, dijo a periodistas Oscar Barrera, abogado de los denunciantes.

La condena contra la religiosa se suma así a las sentencias que durante los últimos años fueron dictadas contra otros integrantes del Instituto Próvolo y representa un nuevo capítulo de un proceso judicial que comenzó hace aproximadamente una década.

¿De cuántos abusos fue declarada culpable Kumiko Kosaka?

La Suprema Corte mendocina la encontró responsable de siete hechos relacionados con cinco víctimas, de los cuales cuatro fueron atribuidos en calidad de autora y tres como partícipe. El Tribunal Penal Colegiado N.º 2 fue posteriormente el encargado de establecer la pena de 20 años.

Además de la condena de prisión, Kosaka quedó inhabilitada durante 10 años para realizar actividades relacionadas con menores de edad, una medida adicional establecida por el tribunal debido a la naturaleza de los delitos.